Россия может снова бить по энергосистеме Украины, – в разведке Британии предупредили об атаках

В разведке Великобритании 16 сентября рассказали, что российская армия может попытаться снова бить по энергообъектам нашего государства. В частности, об этом свидетельствует увеличение темпов производства ракет.

В ведомстве также подчеркнули, что оккупанты могут для своих атак по украинской энергетике применять крылатые ракеты. Речь идет о печально известных ракетах типа Х-101.

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Что будет с ракетными обстрелами осенью и зимой

В отчете разведки Британии отмечено, что в период с октября 2022 года по март 2023 года Россия наносила удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины дальнобойным оружием. Это были крылатые ракеты, пускавшиеся из района Каспийского моря.

Крылатые ракеты воздушного запуска, особенно современные Х-101, являлись основой большинства этих ударных миссий. Россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы пускать эти боеприпасы с глубины российской территории,

– отметили в ведомстве.

Разведка Соединенного Королевства также ссылается на сообщения из открытых источников, говоря, что с апреля 2023 года Россия стала меньше тратить крылатых ракет воздушного пуска, в то время как российские лидеры подчеркнули усилия, направленные на увеличение темпов производства такого вооружения.

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска", – подчеркнули в разведке.

Напоследок в ведомстве заключили, что существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы 2023 – 2024 годов.

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