Старая ракета с рядом проблем: военный обозреватель предположил, как Россия могла модернизировать Х-22
Российские оккупанты модернизировали ракету Х-22. Это довольно опасное старое оружие, у которого есть много различных дефектов.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Х-22 – старая ракета, известная своими дефектами еще со времен СССР.
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Могла ли Россия модернизировать ракеты Х-22
Как отметил Коваленко, ракеты Х-22 имеют серьезные проблемы с точностью. Также там есть недостатки в топливной системе. Не раз случались ситуации, когда эти ракеты просто переставали работать во время полета и падали.
Весьма сомнительно, что российские оккупанты действительно имели возможность существенно повысить точность этих ракет. Но определенные усовершенствования они способны делать.
Я не уверен, что они смогли как-то критически повысить точность, чтобы эту ракету сочли высокоточной. Мы видим, что их производство условно высокоточных ракет… Они производят их невысокоточными. Там увеличено отклонение из-за внутреннего брака при производстве и проблем с качественными запчастями,
– заметил Коваленко.
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Сейчас в российских захватчиков есть ограниченные технические и технологические возможности относительно высокого уровня совершенствования ракетного оружия. Но, конечно, они способны на определенном уровне их усовершенствовать. В случае с ракетой Х-22, вероятнее всего, там работали над точностью и устранением дефектов в топливной системе.
Ракетные обстрелы Одесщины: коротко
- В последние дни российские оккупанты регулярно терроризируют Юг Украины. В ночь на 23 июля захватчики снова нанесли ракетный удар по Одессе. Известно, что захватчики использовали не менее 5 видов разных ракет. Удар был нанесен по историческому центру Одессы, который внесен в мировое наследие ЮНЕСКО.
- Одна из ракет разрушила самый большой православный храм города – Спасо-Преображенский собор.
- В украинской разведке сообщили, что российские оккупанты модернизировали некоторые собственные ракеты. К примеру, Х-22 практически стала Х-32. Также известно о модернизации противокорабельных ракет Оникс.
- Ракеты Х-22 являются сверхзвуковыми. Оккупанты запускают их из стратегической авиации.