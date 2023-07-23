Старая ракета с рядом проблем: военный обозреватель предположил, как Россия могла модернизировать Х-22

Российские оккупанты модернизировали ракету Х-22. Это довольно опасное старое оружие, у которого есть много различных дефектов.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Х-22 – старая ракета, известная своими дефектами еще со времен СССР.

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Могла ли Россия модернизировать ракеты Х-22

Как отметил Коваленко, ракеты Х-22 имеют серьезные проблемы с точностью. Также там есть недостатки в топливной системе. Не раз случались ситуации, когда эти ракеты просто переставали работать во время полета и падали.

Весьма сомнительно, что российские оккупанты действительно имели возможность существенно повысить точность этих ракет. Но определенные усовершенствования они способны делать.

Я не уверен, что они смогли как-то критически повысить точность, чтобы эту ракету сочли высокоточной. Мы видим, что их производство условно высокоточных ракет… Они производят их невысокоточными. Там увеличено отклонение из-за внутреннего брака при производстве и проблем с качественными запчастями,

– заметил Коваленко.

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Сейчас в российских захватчиков есть ограниченные технические и технологические возможности относительно высокого уровня совершенствования ракетного оружия. Но, конечно, они способны на определенном уровне их усовершенствовать. В случае с ракетой Х-22, вероятнее всего, там работали над точностью и устранением дефектов в топливной системе.

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