Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Х-22 – стара ракета, яка відома своїми дефектами ще з часів СРСР.

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Чи могла Росія модернізувати ракети Х-22

Як наголосив Коваленко, в ракети Х-22 є серйозні проблеми з точністю. Також там є недоліки у паливній системі. Неодноразово траплялися ситуації, коли ці ракети просто переставали працювати під час польоту і падали.

Досить сумнівно, що російські окупанти дійсно мали змогу суттєво підвищити точність цих ракет. Але певні вдосконалення вони здатні робити.

Я не впевнений, що вони змогли якось критично підвищити точність, щоб цю ракету вважали високоточною. Ми бачимо, що їхнє виробництво умовно високоточних ракет… Вони виробляють їх невисокоточними. Там збільшене відхилення через внутрішній брак при виробництві та проблеми із якісними запчастинами,

– зауважив Коваленко.

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Зараз російські загарбники мають обмежені технічні та технологічні можливості щодо високого рівня вдосконалення ракетної зброї. Але, звісно, вони здатні на певному рівні їх вдосконалювати. У випадку з ракетою Х-22, найімовірніше, там працювали над точністю та усуненням дефектів у паливній системі.

Ракетні обстріли Одещини: коротко