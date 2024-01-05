Россия хочет оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами: насколько это опасно
Российские оккупанты планируют оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами. Это позволит врагу увеличить площадь и последствия поражения.
Крылатые ракеты Х-32, оснащенные кассетными боеприпасами, достаточно опасные. Это 24 Каналу объяснил авиационный эксперт Богдан Долинце.
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Могут нанести больший вред
Богдан Долинце отметил, что оснащение кассетным боеприпасом – это расширение функционала ракеты. С одной стороны, эффективность ракеты снизится. Также уменьшится боевая масса, она составит 250 – 300 килограммов. Раньше ракеты могли нести 450 – 500 килограммов взрывчатки.
С другой стороны, вместо одного заряда, который взрывается в одном месте, будет выпускаться несколько десятков кассетных боеприпасов. Они будут одновременно взрываться.
Врагу это позволяет решить несколько задач. В первую очередь увеличить площадь поражения. Это также увеличивает последствия поражения. То есть имея меньшую проникающую силу, эти кассетные боеприпасы в разных частях объекта, в который попадают, взрываются. То есть могут наносить гораздо больше вреда,
– подчеркнул он.
Если говорить о десятках взрывов кассетных боеприпасов в разных частях помещения или инфраструктурного объекта, то они наносят несколько десятков, хоть и меньших, но тоже поражений. Это может выводить из строя большее количество оборудования, поэтому это опасно.
Россия хочет модернизировать Х-32: что известно
- В Центре Национального сопротивления сообщили, что россияне планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине. Осведомленные источники предоставили документы Дубненского машиностроительного завода, на котором захватчики изготавливают ракеты для дальнейших ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
- В документах говорится, что российское минобороны в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.
- Отмечается, что еще не было зафиксировано случаев применения россиянами соответствующих ракет.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что если враг сможет реализовать свои планы, то Силам обороны придется соответственно реагировать. Также он отметил, что Россия уже неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы, еще называемые "фосфором".