Россия хочет оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами: насколько это опасно

Российские оккупанты планируют оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами. Это позволит врагу увеличить площадь и последствия поражения.

Крылатые ракеты Х-32, оснащенные кассетными боеприпасами, достаточно опасные. Это 24 Каналу объяснил авиационный эксперт Богдан Долинце.

К теме Могут ли оккупанты оснастить ракеты Х-32 кассетными боеприпасами: в Воздушных силах объяснили

Могут нанести больший вред

Богдан Долинце отметил, что оснащение кассетным боеприпасом – это расширение функционала ракеты. С одной стороны, эффективность ракеты снизится. Также уменьшится боевая масса, она составит 250 – 300 килограммов. Раньше ракеты могли нести 450 – 500 килограммов взрывчатки.

С другой стороны, вместо одного заряда, который взрывается в одном месте, будет выпускаться несколько десятков кассетных боеприпасов. Они будут одновременно взрываться.

Врагу это позволяет решить несколько задач. В первую очередь увеличить площадь поражения. Это также увеличивает последствия поражения. То есть имея меньшую проникающую силу, эти кассетные боеприпасы в разных частях объекта, в который попадают, взрываются. То есть могут наносить гораздо больше вреда,

– подчеркнул он.

Если говорить о десятках взрывов кассетных боеприпасов в разных частях помещения или инфраструктурного объекта, то они наносят несколько десятков, хоть и меньших, но тоже поражений. Это может выводить из строя большее количество оборудования, поэтому это опасно.

Россия хочет модернизировать Х-32: что известно