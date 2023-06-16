Бомбоубежищами следует заняться немедленно: насколько ракеты Х-35 угрожают Киеву

Что делать, если россияне начнут обстреливать Киев из комплекса "Бал" под ракету Х-35? Думаю, такой вопрос у вас вполне мог возникнуть после заявлений от официальных лиц об угрозе для столицы от этих противокорабельных комплексов, которые россияне переместили в Брянскую область. Если действительно так, то давайте разбираться в характеристиках этого оружия.

Угроза этой ракеты

Ракета Х-35 – дозвуковая, то есть летит на скорости около 900 километров в час. Подтверждена ее дальность стрельбы – до 260 километров, но вполне возможно, что россияне действительно смогли увеличить показатель до 500 километров. Из этого следует, что в зависимости от реальной дальности пуска ракета Х-35 с "Бала" будет лететь до цели от 33 до 17 минут.

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Поскольку ракета дозвуковая, то теоретически наша ПВО ее вполне может сбить. Однако здесь вопрос, может ли Х-35 огибать рельеф и лететь на малой высоте над сушей, потому что если да – ее может быть сложно обнаружить.

Теперь давайте разбираться, насколько сильно может "прилететь" от Х-35. В официальных источниках уже была цифра, что масса боевой части этой ракеты – 150 килограммов. Однако здесь 150 килограммов – это не только взрывчатка, но и аппаратура наведения тоже. Х-35 сама по себе достаточно небольшая – стартовая масса всего 670 килограммов при длине фюзеляжа 4,4 метра. Для сравнения, баллистическая ракета 9М723 к ОТРК "Искандер" весит 3,8 тонны с боеголовкой 500 килограммов.

Проблема начинается в том, как именно может приводиться Х-35. Основную часть маршрута она летит по координатам, а вот на финальном должна включаться радиолокационная головка самонаведения, чтобы найти "радиоконтрастный объект" – корабль или гражданское судно, промышленный объект или жилую застройку. Приблизительно по такому же принципу работает система наведения той же злосчастной Х-22.

Как россияне дошли до отстреливания противокорабельных ракет по домам

Для выдачи целеуказания для комплекса "Бал" могут использоваться не только штатная РЛС, но и данные разведывательных беспилотников также.

В случае с Х-35, когда оккупанты отстреливали эти ракеты по Николаевщине и Одесщине прошлой весной и летом, то целили либо по жилой застройке, либо по промышленным объектам, например по терминале для перевалки масла в порту. К счастью, как средство террора комплекс "Бал" оказался не слишком эффективным для россиян. В отличие от другого берегового ракетного комплекса "Бастион", оснащенного сверхзвуковой крылатой ракетой П-800 "Оникс".

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По своей боевой мощи комплекс "Бал" под Х-35 занимает промежуточную позицию между "Шахедами" и Х-101. Его специфика наведения прямо диктует, что лучше прямо сейчас на практике заняться вопросом исправности бомбоубежищ вместо того, чтобы шутить о барабанах.

До "жизни" с отстрелом противокорабельных ракет по непрофильным наземным целям россияне дошли еще ориентировочно в 2016 – 2017 годах во время боев в Сирии, просто по этому данных было крайне мало. Западные аналитики могут вспомнить разве что для таких экспериментов использовали российские комплексы "Бастион" и из состава ВМС Сирии. Результативность стрельбы была неизвестна.

О вроде бы "дефиците" крылатых ракет у россиян можно даже не говорить. Ракетный арсенал России – это некий Уроборос, который находится в состояниях истощения и пополнения одновременно.