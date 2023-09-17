Ракеты используют сложный маршрут и изменяют траекторию: в ВСУ объяснили способ атаки враг
Россия запустила ракеты по Украине, однако постоянно меняли траекторию и направление движения. Поэтому почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу, людей призывали находиться в укрытиях.
Известно, что ракеты российские захватчики выпустили из истребителей Ту-95МС, ночью 17 сентября взлетевших с российского аэродрома "Оленья". Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне атаковали Украину и дронами и ракетами воздушного базирования, пишет 24 Канал.
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Как Россия атакует Украину
Ракеты используют сложный маршрут, многие маневрируют. Поэтому боевая работа продолжается на разных направлениях и пока рано подводить итоги,
– заявила спикер.
Однако она заверила, что некоторые итоги уже есть, и они положительные. Более того, украинские военные по состоянию на 6:23 17 сентября продолжали работать. Более того, Наталья Гуменюк объяснила, о чем свидетельствует то, что ракеты постоянно меняют свою траекторию движения.
"Очевидно, (россияне – 24 Канал) пытаются, как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее. Понятно, что такой способ атаки враг использует не впервые – именно пытаясь найти варианты маневра такие, чтобы быть максимально результативным", – пояснила капитан 1 ранга.
По ее словам, еще рано говорить о количестве выпущенных ракет, ведь оккупанты прибегают к ложным, так называемым фальш-целям. Наши военные продолжали отслеживание и боевую работу. После завершения работы пообещали подвести итоги.
Россия атаковала Украину
- Ориентировочно в 00:54 17 сентября Воздушные силы ВСУ рассказали, что с аэродрома "Оленья" взлетело ориентировочно 7 бортов Ту-95мс. Если вылет боевой, то ракеты должны атаковать Украину ориентировочно в 4 – 5 часов 17 сентября.
- Действительно, уже ориентировочно в 4:29 17 сентября объявили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях. Впоследствии – в Одесской области. После этого военные фиксировали группу ракет с востока в юго-западном направлении, далее – на границе Харьковской и Днепропетровской областей.
- Ракеты также двигались в западном направлении, далее – в сторону Кременчуга, Черкасщины, Умани, Одесщины, Николаева, Винницкой области.
- К сожалению, ориентировочно в 6:06 в Одессе раздались взрывы. Местные власти сообщили о работе ПВО и призвали людей находиться в укрытиях к отбою тревоги.
- Следует добавить, что ориентировочно в 6:51 отбои воздушной тревоги прозвучали по всей Украине.