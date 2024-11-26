Россия мечтает создать такую ракету: что известно о JASSM

Украина работает над тем, чтобы получить американские крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Они помогли бы существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, заметив, что ракеты JASSM, Storm Shadow, Taurus – это те средства, которых Россия не имеет. Они мечтают создать такие ракеты.

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Почему Украине нужны ракеты JASSM

Как отметил Храпчинский, Россия буквально мечтает создать ракеты с дальностью поражения до 1000 километров, которые будут запускать с тактической авиации. Сейчас они используют важную для них стратегическую авиацию с ракетами, которые могут работать на расстояние 2500-3000 километров.

Известно, что ракеты JASSM способны поразить цель на расстоянии в 360 километров. Другая модификация летит на 950-980 километров.

Это то оружие, которое может существенно помочь решить стратегические вопросы. Понятно, что есть вопрос к нашим партнерам, на какое расстояние мы сможем работать. Есть разрешение на 300 километров. Но есть много важных объектов, которые расположены на большем расстоянии,

– подчеркнул Храпчинский.

Если Украина получит ракеты JASSM, то сможет запускать их с истребителей F-16. К примеру, ракеты Storm Shadow используют с переоборудованных советских самолетов. Также Украина ждет французские истребители Mirage, который тоже может запускать эти ракеты.

Нужно продолжить диалог о Taurus. Хотя мы пока не имеем самолета, который бы использовал эти ракеты. Но шведские Gripen могут нести эту ракету. Если объединить усилия ATACMS, Storm Shadow и JASSM, то уже будут неплохие возможности. А как прибудут самолеты дальней радиолокационной разведки Saab, то сможем самостоятельно смотреть на глубину 600 километров, где стоят российские средства РЭБ и ПВО, чтобы планировать удары,

– сказал Храпчинский.