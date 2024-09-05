Как усилят ВСУ высокоточные ракеты JASSM, которые могут предоставить США

США могут предоставить Украине ракеты JASSM. Их носителями являются истребители F-16, которые уже имеют на вооружении наши Воздушные силы. Это оружие может войти в новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено осенью.

Ракеты JASSM способны поражать цели в глубине России, и это может усложнить наступательные операции врага. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил в разговоре 24 Каналу, что сам факт обсуждения возможности поставки Украине JASSM является очень положительным и правильным.

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Это особенность JASSM

Ракеты JASSM есть в версии с дальностью на 370 километров и на около 800 километров. Эта ракета класса "воздух – земля" адаптирована к самолету F-16 и направлена на то, чтобы наносить удары по наземным стационарным объектам противника. В частности, в некоторых версиях она может пробивать хорошо укрепленные сооружения врага. Это особенность ракет JASSM.

Однако есть нюанс. Пока не конкретизируется, будут ли эти ракеты подвешиваться к истребителям F-16, или к бомбардировщикам Су-24, как британские Storm Shadow и французские SCALP EG. Для максимального использования возможностей этой ракеты не обойтись без того, чтобы рисковать. Придется подлетать к линии госграницы или к линии боевого соприкосновения и оттуда пускать JASSM, чтобы ракета преодолела как можно большее расстояние,

– пояснил Александр Мусиенко.

Он добавил, если США передадут Украине ракеты JASSM и ATACMS, они хорошо усилят наши Вооруженные Силы.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украине принципиально важно получить разрешение бить по территории России ракетами AGM-158 JASSM с дальностью на 980 километров. Это позволит минусовать российские военные объекты "почти на всем Поволжье". В то же время для выполнения таких задач Украина должна получить сотни ракет, а не десяток.