Невероятные возможности: в ISW объяснили, что изменит передача Украине JASSM

Белый дом близок к решению передать Украине ракеты AGM-158 JASSM. Для Киева важно получить и разрешение на использование ракет по территории России.

Однако даже в пределах Украины ракеты JASSM могут серьезно навредить противнику. Подробнее о возможностях американских ракет 24 Каналу рассказал Джордж Баррос – аналитик Института изучения войны.

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Как Украине помогут JASSM

Журналисты Reuters сообщили, что Администрация Джо Байдена приближается к решению о поставках Украине AGM-158 JASSM – дальнобойных крылатых ракет. К слову, JASSM интегрированы в истребители F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

Если украинцы получат эту систему вооружений, будет очень хорошо, поскольку она позволит эффективнее проводить комбинированные операции. То есть Украина сможет выполнять задание, которое в западной военной доктрине называется "воздушная интердикция на поле боя",

– отметил Джордж Баррос.

Справка. Air interdiction (перекрытие воздушного пространства) – это идея использования авиации для изоляции частей поля боя во время комбинированных операций для того, чтобы предотвратить побег противника и помешать ему ротационно поддерживать собственные цели. Обычно такого эффекта достигают, поражая врага на дорогах и мостах. Обычно эту роль выполняют именно самолеты.

"Получив JASSM, украинцы смогут использовать ракеты как оружие дистанционной атаки, и это замечательно. Например, мосты и дороги возле Пологов и в Запорожье в целом было бы отлично уничтожить именно с помощью JASSM", – заметил Бароос.

Аналитик ISW также добавил, что американские ракеты помочь бы поразить захваченный аэродром в Бердянске, где размещены штурмовые вертолеты Ка-52. В прошлом году их использовали для атак на украинские силы в Запорожской области.

В то же время решение о передаче JASSM Украине не сможет переломить ход войны в Украине.

"Должна быть комбинация разумного оперативного планирования, постоянного обеспечения ресурсами в долгосрочной перспективе и повышения эффективности украинского руководства. Все эти факторы вместе создают условия для успеха Украины", – добавил Баррос.