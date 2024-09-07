Однак навіть в межах України ракети JASSM можуть серйозно нашкодити противнику. Детальніше про можливості американських ракет 24 Каналу розповів Джордж Баррос – аналітик Інституту вивчення війни.

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Як Україні допоможуть JASSM

Журналісти Reuters повідомили, що Адміністрація Джо Байдена наближається до рішення про постачання Україні AGM-158 JASSM – далекобійних крилатих ракет. До слова, JASSM інтегровані у винищувачі F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Якщо українці отримають цю систему озброєнь, буде дуже добре, оскільки вона дозволить ефективніше проводити комбіновані операції. Тобто Україна зможе виконувати завдання, яке у західній військовій доктрині називається "повітряна інтердикція на полі бою",

– зазначив Джордж Баррос.

Довідка. Air interdiction (перекриття повітряного простору) – це ідея використання авіації для ізоляції частин поля бою під час комбінованих операцій для того, аби запобігти втечі противника та завадити йому ротаційно підтримувати власні цілі. Зазвичай такого ефекту досягають, уражаючи ворога на дорогах та мостах. Зазвичай цю роль виконують саме літаки.

"Отримавши JASSM, українці зможуть використовувати ракети як зброю дистанційної атаки, і це чудово. Наприклад, мости та дороги біля Пологів та на Запоріжжі загалом було б відмінно знищити САМЕ за допомогою JASSM", – зауважив Бароос.

Аналітик ISW також додав, що американські ракети допомогти б уразити захоплений аеродром у Бердянську, де розміщені штурмові вертольоти Ка-52. Торік їх використовували для атак на українські сили у Запорізькій області.

Водночас рішення про передачу JASSM Україні не зможе переламати хід війни в Україні.

"Має бути комбінація розумного оперативного планування, постійного забезпечення ресурсами у довгостроковій перспективі та підвищення ефективності українського керівництва. Всі ці фактори разом створюють умови для успіху України", – додав Баррос.