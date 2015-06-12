Контрабанда смерти: как КНДР и Россия модернизируют баллистические ракеты благодаря Западу․ Исследование

То, что россияне совершают военные преступления против Украины, не является секретом для американцев, японцев, швейцарцев и представителей других цивилизованных государств. Совершенно очевиден тот факт, что даже если во время ракетных и беспилотных атак целями являются какие-то военные объекты, очень часто российское командование выбирает оружие, которое является совершенно неизбирательным, и шансы на попадание даже в легитимную цель без причинения вреда гражданским практически отсутствуют.

Одним из самых вопиющих случаев нарушения международного гуманитарного права является использование россиянами ракет производства КНДР. Они настолько неточны, что практически каждый их запуск (если боеприпас не упадет где-то в поле) приводит к масштабным разрушениям и гибели некомбатантов. А самым печальным в этом является то, что всех этих смертей можно было бы избежать, если бы государства Запада в полной мере придерживались санкций, наложенных на Северную Корею. Поскольку в KN-23/KN-24 есть более 90 компонентов, изготовленных на заводах многих стран мира, в частности в США, Германии, Нидерландах и Японии.

24 Канал вместе со специалистами Сил обороны Украины, специализирующихся на изучении имеющегося в России вооружения, проанализировал, какие страны косвенно касаются изготовления режимом Ким Чен Ына крайне мощных баллистических ракет малой дальности. Как военные КНДР участвовали в войне задолго до отправки наземных войск. Насколько серьезную модернизацию прошли ракеты KN-23/24 и почему это может усилить северокорейское ядерное оружие, читайте в материале.

Поскольку доказательства совершения Россией военных преступлений являются крайне чувствительной для Кремля информацией, по причинам безопасности мы не можем опубликовать документы, с которыми работали, а также назвать имена или должности экспертов.

Ракета, которую крайне сложно сбить

Как констатируют эксперты, которые работали на местах падений и прилетов, KN-24 (Hwasong-11B) или ее более дальнобойная "сестра" KN-23 (Hwasong-11Ga) являются крайне сложными целями для систем ПРО. В принципе, это можно говорить о любых баллистических ракетах, однако по соотношению пуск/сбивание для российских 9М723 "Искандер-М" выглядит значительно проще для Patriot или SAMP/T. Для примера, чтобы поразить KN-23, которая летела на Киев 6 июня, Воздушным силам пришлось использовать немало крайне дорогостоящих боеприпасов для Patriot. Сбить вторую северокорейскую ракету защитники неба, к сожалению, не смогли.

Кроме того, за последние годы россияне вообще используют баллистику как основное средство поражения на больших расстояниях. Поскольку у Украины банально нет возможности закрыть собственное небо противоракетными комплексами на большей части своей территории из-за отсутствия достаточного количества комплексов и возможности прикрыть эти системы от атак (если речь идет о прифронтовых и пограничных зонах). Вполне осознавая это, путинские подчиненные и приспешники целенаправленно бьют по городам, которые являются наиболее незащищенными, а также по Киеву, что остается для Кремля приоритетом по поражению.

В отличие от той же 9М723 для ОТРК "Искандер", имеющей массу боевой части в 480 килограммов, KN-23 и KN-23A значительно более мощные. Их БЧ весит до 1 тонны.





Пуск KN-23 во время испытаний на юго-востоке КНДР в 2019 году / Фото из официальных источников Корейской народной армии

Северокорейские специалисты участвовали в войне задолго до отправки спецназовцев

Условно применение северокорейской баллистики россиянами можно разделить на две кампании. Первая длилась примерно год: с 29 декабря 2023 года (день обстрела Запорожья) до конца 2024 года, а вторая до сих пор не закончилась.



С обстрела Запорожья 29 декабря 2023 года начались атаки Украины северокорейскими ракетами / Фото Запорожской областной военно-гражданской администрации

Начало обстрелов Украины с применением KN-23/24, по словам экспертов, отличился тем, что запускали ракеты не российские специалисты, а представители армии КНДР. Пока россияне осваивали ракетный комплекс, им оперировали подчиненные Ким Чен Ына.



Состав батареи ракетного комплекса KN-23/24 / Инфографика 24 Канала

После обучения переданными Москве батареями ракетных комплексов стали оперировать исключительно россияне. Баллистика от северокорейского диктатора оказалась совершенно неточной. Однако несмотря на это в Кремле хотели обстреливать те тыловые районы Украины, которые из-за маленькой дальности не мог поразить "Искандер". Поэтому северокорейская баллистика стала для россиян основным средством обстрела на расстоянии до 800 километров. При том, что попасть в заданный квадрат ею было практически невозможно.

Пытаясь обстрелять, вероятно, один из военных объектов под Киевом 26 августа 2024 года, россияне промахнулись двумя ракетами более чем на полтора километра, а еще двумя – почти на 5.

KN-23, запущенные из пусковых установок попарно, не могли быть нацелены ни на одну другую цель вокруг. Кроме того объекта, по которому, возможно, пытались попасть, на расстоянии многих километров не было вообще ничего. Поэтому обошлось без жертв. Между местами прилета одной пары "высокоточных" ракет было примерно 800 метров, а между другой парой – почти 3 тысячи.



Визуализация расстояния отклонения ракет, запущенных с одной пусковой по военной цели на Киевщине / Инфографика 24 канала

Каждый обстрел северокорейскими ракетами является неизбирательным

Было и немало обстрелов, когда никто из специалистов вообще не мог определить, куда пытались попасть враги. Например, 23 января 2024 в 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по Покровскому району Донецкой области. Две корейские KN-23/24 упали в открытом поле в селах Зверево и Гришино, а еще две – полностью уничтожили частные дома на улице Олексы Береста, 54 в Покровске и на улице Новой, 32 в селе Ровном.



Разлет ракет, вероятно запущенных по одной цели / Инфографика 24 Канала

На большом расстоянии от каждого места прилета не было никаких объектов военного или двойного назначения. То есть если предположить, что россияне попали куда хотели, речь идет о целенаправленном убийстве мирных украинцев. В противном случае нападение является неизбирательным, что не менее грубо нарушает международное гуманитарное право. Ведь стороны любого вооруженного конфликта должны различать гражданское население от комбатантов, а также воздерживаться от ударов в случае, когда они могут нанести вред не военным объектам.

Вследствие этого обстрела Покровского района погибло 9 человек, из которых 5 детей. Еще 11 человек пострадали.

В одном из домов, куда прилетело, находилась большая семья, которая переехала из оккупированных россиянами территорий. Люди бежали от российской орды – для них выделили помещение в селе... От людей вообще ничего не осталось. Невозможно было даже найти остатки тел.



Результат удара северокорейской ракетой по окрестностям Покровска / Фото ГСЧС Украины в Донецкой области

Всего за время условной первой кампании применения KN-23/24 было немало обстрелов, которые привели к массовой гибели гражданских. Впрочем, несмотря на очевидную неспособность поразить военные объекты, россияне все равно запускали эти ракеты в плотно застроенные районы разных городов.

Так, захватчики 23 февраля 2024 ударили по Павлограду Днепропетровской области, 18 августа того же года – по селу Рожевка возле Броваров Киевской области. 26 августа и 2 сентября 2024 били по Днепру, а 31 декабря – по Василькову Киевской области.

Корейцы не только испытывают ракеты в Украине, но и модернизируют их

В 2025 году по нам начали бить уже более точными северокорейскими баллистическими ракетами. Их отклонение от запрограммированной точки назначения уже не измеряется в километрах, а в сотнях метров. Поэтому KN-23/24 все еще подпадают под запрет применения в густонаселенных районах как такие, которые не способны обеспечить избирательность целей.

Тем не менее факт остается фактом: инженеры КНДР значительно продвинулись в усовершенствовании собственной баллистики. Можно лишь предполагать, причастны ли к этому китайцы, однако без причастности россиян такие успехи пхеньянского ВПК объяснить было бы крайне сложно.

Ранее Hwasong-11Ga/B после пуска практически не могла наводиться на точку прилета. После выхода на космическую высоту, она начинала падать, а системы корректировки полета банально не могли обеспечить выход на нужную траекторию. Сейчас эту глобальную проблему уже практически устранили.

Сотрудничество между Кремлем и Северной Кореей настолько глубокое, что совсем не удивительно, если российские ракетчики передают своим коллегам технологии в обмен на боеприпасы. Или же просто помогают улучшить системы наведения баллистических ракет, или даже устанавливают собственные узлы на эти ракеты. Вынуждены признать, что в случае попаданий по объектам нашего ВПК, KN-23 и KN-24 наносят значительные разрушения.

Ярким примером неточного пуска модернизированной северокорейской баллистики можно назвать прилет в двухэтажный многоквартирный дом на Кременецком переулке, 5 в Киеве. Очевидно, россияне хотели попасть по государственному предприятию "АО "Антонов", территория которого начинается через 600 метров от места взрыва.

Крайне мощный прилет превратил большое здание в кучу мусора. Погибли 13 человек, еще 90 были ранены. В радиусе 300 метров повреждены 15 домов.



От двухэтажного здания в Киеве практически ничего не осталось / Фото ГСЧС Украины в Киеве

Подобных ударов по нашей территории со стороны россиян очень много. Ведь северокорейские ракеты военные преступники запускают в среднем по две ежедневно, от чего практически каждый раз гибнут гражданские украинцы. Последний вопиющий случай (с массовыми жертвами) – гибель трех детей в Коростышеве Житомирской области. Российские ракетчики попали KN-23 в дом, где жила семья Мартынюков.



Место попадания KN-23 в Коростышиве Житомирской области / Фото ГСЧС Житомирщины

17-летний Роман, 12-летняя Тамара и младший за нее на 4 года Станислав оказались под завалами. Спасатели деблокировали уже их тела.



Погибшие дети из семьи Мартынюков / Фото из фейсбука лицея № 1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета

Как и в абсолютном большинстве обстрелов Украины с применением баллистических ракет корейского производства, никаких военных объектов в радиусе многих километров от места прилета в Коростышеве не было. Эксперты подозревают, что KN-23 отклонилась от цели на огромное расстояние из-за того, что россияне пытались запустить ее на предельную с максимальной дальность. Расстояние от дома семьи Мартынюков до места работы северокорейского комплекса достигает примерно 750 километров.

Ракета, которой не должно было быть

Хотя ни Москва, ни Пхеньян не признают факта продажи ракет малой дальности, их покупка нарушает кучу санкций и резолюций. Северная Корея находится под ограничениями, которые предусматривают полный запрет на торговлю и обмен оружием и технологиями. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция, а также 10 непостоянных членов Совбеза ООН в разные годы единогласно принимали резолюции, юридически обязывающие все страны-члены Организации Объединенных Наций соблюдать эмбарго, контролировать конечных потребителей продукции военного и двойного назначения, чтобы она не попала в Пхеньян. А также при необходимости проверять корабли, которые направляются в КНДР.

В 2006 году такие санкции в качестве избранного Генассамблеей члена Совбеза поддерживала Япония (резолюция 1718). В 2009 за расширение ограничений голосовал представитель Германии (резолюция 1874). Третья резолюция, которая должна была еще более ограничить способность КНДР производить оружие, была принята в 2016 году (2321).

Впрочем, несмотря на все санкционные ограничения, Северная Корея вполне спокойно продолжила изготовление баллистических ракет всех дальностей, включая те, которые могут нести ядерные заряды на расстояние до 5500 и более километров. При этом для изготовления каждого такого боеприпаса Пхеньян закупает множество деталей у стран Запада.

Какие производители и страны "помогают" изготавливать северокорейскую баллистику?

В блоке управления и контроля работы систем управления баллистической ракетой KN-23/24, украинские специалисты нашли почти 90 компонентов иностранного производства.

Продукция 16 компаний-техногигантов из Соединенных Штатов Америки, 9 из КНР, 5 из Швейцарии, 4 из Японии, 2 из Германии, а также одной нидерландской фирмы оказалась в Северной Корее, чтобы впоследствии обеспечить полет смертоносной ракеты для убийства гражданских украинцев.

Смотрите перечень компаний, чью продукцию использует КНДР для производства ракет KN-23/24:

Львиная доля этих деталей не подпадает под продукцию военного назначения, однако производители должны контролировать конечных потребителей микросхем. Впрочем, факт остается фактом: Ким Чен Ын получает достаточно западных товаров, чтобы иметь возможность угрожать всему миру.

Понятно, что речь не идет о прямых контрактах и поставки мосфетов, диодов, датчиков и т.д. предприятиям северокорейского военно-промышленного комплекса, а речь идет о контрабандном завозе товаров в Северную Корею.

Географическое расположение КНДР, ограничения авиа- и морского сообщения делают возможными только незаконные поставки западных компонентов через Россию и Китай – единственные страны, у которых с Пхеньяном сухопутные границы (кроме Южной Кореи, конечно, но линию демаркации через 38 параллель пройти практически нереально).

Россия до 2022 года вполне могла помогать режиму Ким Чен Ына, однако после нападения на Украину ей так же сложно найти комплектующие для собственных ракет. Да и завозить их на свою территорию тоже нелегко. Поэтому абсолютное большинство электронных изделий для изготовления всех ракет семейства Hwasong, скорее всего, поступает исключительно через Китайскую Народную Республику, которая так же находится в зоне потенциального поражения KN-23/24, как Россия, Япония и Южная Корея. Ведь никто не может гарантировать, что северокорейский диктатор не будет использовать свое оружие даже против собственных союзников.



Китай, Россия, Япония и Южная Корея находятся в зоне потенциального поражения ракетами KN-23/24 / Скриншот с Google Maps

Как и в случае с поставками подсанкционной продукции в Россию, наиболее вероятно, заводы-производители продают свои электронные компоненты подставным компаниям. Однако наличие фейковых посредников не освобождает западных техногигантов от ответственности. Поскольку если бы в цивилизованных странах действительно придерживались санкций, контролировали пути распространения вовлеченных в производство оружия деталей, и Москва, и Пхеньян, и куча других стран, что сейчас подрывают мировой порядок, были бы вообще не в состоянии изготавливать ракеты.

Принятых на вооружение в 2018 году KN-23 и KN-24 вообще не должно было бы существовать, поскольку без западных компонентов КНДР никогда не смогла поставить их на конвейер, а россияне бы не получили возможность обстреливать Украину этими ракетами.

Впрочем, история не имеет обратного действия, а фактический союз Ким Чен Ына с Путиным открывает для Северной Кореи новые возможности. Боевые применения Hwasong-11Ga/B в войне России против нашего государства и дальнейшая их модернизация могут значительно повлиять на страны Запада. Ведь как Москва улучшает свои "Искандеры-М", так впоследствии может сделать и КНДР. Более того, те наработки, что уже приводят к улучшению KN-23/24, вполне могут быть интегрированы в северокорейские ракеты большей дальности, вплоть до межконтинентального ядерного вооружения. При этом современные комплексы противоракетной обороны меняются значительно медленнее самих средств поражения, поэтому ракеты Ким Чен Ына могут стать недосягаемыми для сбивания зенитными ракетами для MIM-104 Patriot и даже более новейших THAAD. А это означает, что ракеты с деталями американского, японского, немецкого и другого западного происхождения могут полететь на головы жителей стран-производителей. По крайней мере Ким Чен Ын постоянно угрожает США ядерным ударом. Да и сами россияне вполне могут нанести удар по Европе с помощью как, собственно, своего вооружения, так и тех самых KN-23/KN-24.