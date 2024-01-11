Россия получила ракеты от КНДР: Черник ответил, изменят ли они ситуацию в войне

КНДР передала баллистические ракеты России. Вероятно, они могут снабжать оккупантам не только такие ракеты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что у Северной Кореи есть некоторые ресурсы, которые может поставлять России. Но важно понимать, что они не безграничны и не способны полностью обеспечить потребности оккупантов.

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Какое оружие КНДР могла передать России

Как подчеркнул Черник, вероятнее всего, Северная Корея передала России два вида ракет. Это могут быть боеприпасы к РСЗО "Смерч". Известно, что КНДР имела такую систему и даже могла ее определенным образом модернизировать с помощью Китая.

Другой вид ракет – старые Р-17 из комплекса "Эльбрус". Вероятно, они также ее усовершенствовали с помощью других стран. Или это может быть копия "Искандера".

Но есть один аспект. КНДР не может обеспечить Россию таким количеством, которое ей необходимо. А сам факт, что россияне возвращаются к оружию, созданному еще в СССР, свидетельствует, что у них нет тех технологических цепочек, которые бы позволяли производить это оружие. КНДР сохранила их. Теперь возникает вопрос – кто у кого является вассалом?

– отметил Черник.

Не стоит забывать, что Россия применила на данный момент, по предварительным оценкам, около 8 тысяч ракет и более 4 тысяч "Шахедов" и других беспилотников. И даже с таким количеством они не смогли существенно сдвинуть линию столкновения. Поэтому оружие от КНДР вряд ли позволит оккупантам изменить ситуацию на фронте.

Оружие от КНДР: коротко