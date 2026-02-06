США резко увеличивают производство ракет: почему это важно для Украины
- США и Raytheon договорились о значительном увеличении производства ракет, в частности крылатых ракет Tomahawk до более 1000 в год.
- Это увеличение производства важно для Украины, поскольку эти ракеты могут быть использованы в ЗРК NASAMS, которые уже применяются украинскими Силами обороны.
США и Raytheon договорились за увеличение производства зенитных и авиационных ракет в разы. Часть этого вооружения активно использует Украина.
Raytheon достигла с Пентагоном сразу пяти рамочных соглашений по наращиванию производства ракет. Об этом сообщили в Defense Express.
Какие ракеты США планируют производить больше всего?
Согласно сообщению компании, объемы выпуска крылатых ракет Tomahawk должны вырасти до более 1000 в год. Это огромная цифра по сравнению с нынешними 50 в год.
Ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM средней дальности хотят производить в количестве как минимум 1900 в год. Они используются как и истребителями многих стран мира в НАТО и вне его, так и в составе ЗРК NASAMS.
Лучшую собственную зенитную ракету SM-6, способную перехватывать даже гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и "Циркон", США планируют производить более 500 единиц в год.
В Raytheon отмечают, что для указанных образцов вооружения темпы производства увеличиваются в 2 – 4 раза. В то же время здесь выделяются Tomahawk, для которых это составляет сразу 20 раз, что звучит довольно невероятно.
Как это поможет Украине?
Силы обороны Украины используют те же AIM-120 как и в составе ЗРК NASAMS, так и на истребителях F-16 и потенциально Gripen.
Конечно, сейчас США не поставляют их в рамках военной помощи, но другие страны в рамках инициативы PURL делают соответствующие заказы для украинских военных.
Напомним, что Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко разобрал 24 Каналу, что Украина может получить преимущество в войне с Россией, в частности, если Запад предоставит до 100 ракет для ударов по важным российским портам, экспортирующих нефть.
Что известно об украинском вооружении?
Fire Point завершает разработку украинских баллистических ракет FP-7 и FP-9. Ракета FP-9 имеет дальность 800 – 850 километров и может поражать стратегические цели, включая Москву.
Украина успешно ударила по полигону "Капустин Яр", используя ракеты "Фламинго". На территории полигона повреждена часть зданий.