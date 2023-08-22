Каждый день имеет значение, – Бербок хочет скорейшего решения по передаче Taurus Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что стремится к быстрому принятию решения о передаче дальнобойных ракет Taurus украинской армии. По ее словам, каждый день имеет решающее значение.

Она также подчеркнула, что российская жестокость напоминает о себе каждый день. Поэтому Украина нуждается в оружии для собственной защиты от оккупантов.

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Бербок призвала ускорить передачу Taurus

Министр иностранных дел Германии отметила, что за последние полтора года весь мир стал свидетелем того, насколько важна для самообороны Украины военная поддержка со стороны стран-партнеров. Именно поэтому она призывает немецкое правительство побыстрее принять решение о передаче дальнобойных ракет Taurus.

То, что каждый день на счету, я думаю, стало не только убедительно, но и жестоко,

– сказала она.

Глава МИД ФРГ также заверила, что немецкие власти изучают все дальнейшие запросы Украины, чтобы дать ей возможность защищать собственное население. Она также приветствовала решение Дании и Нидерландов передать самолеты F-16 нашей армии, назвав это "прекрасным днем для Украины и, соответственно, для Европы".

Что известно о передаче ракет Taurus Украине