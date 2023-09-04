В Бундестаге назвали единственного человека, блокирующего поставки ракет Taurus Украине

Германия до сих пор не согласилась передать Украине ракеты Taurus, которые бьют на расстояние до 500 километров. В Бундестаге заявили, что передачу ракет блокирует всего один человек.

Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала, кто это. Соответствующее сообщение она опубликовала в своих социальных сетях.

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Кто блокирует поставки Taurus Украине

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "На данный момент" в Украине продолжают умирать люди. Ради Бога, канцлер Шольц, чего вы ждете? Он единственный блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно,

– написала депутат.

К слову, в начале августа СМИ писали, что Германия может передать Вооруженным Силам Украины ракеты Taurus. В частности, издание T-Online писало, что немецкие власти запросили у Минобороны отчет по Taurus с наиболее важными фактами об оружии.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил в конце августа, что оптимистично смотрит на вопрос о получении дальнобойных ракет, ведь ранее Украина уже получила Storm Shadow. Так что, по мнению министра, присоединение Германии к этой коалиции будет вполне "логичным".

Что известно о ракетах Taurus: коротко