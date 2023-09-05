Позволят обрушить Крымский мост: авиаэксперт сравнил ракеты Taurus и Storm Shadow

Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах Taurus, но Германия до сих пор не согласилась их передать. С таким оружием защитники смогли бы уничтожать важные вражеские объекты с безопасного расстояния.

Эксперт по авиации Валерий Романенко сказал 24 Каналу, что с ракетами Taurus судьба Крымского моста решится очень быстро.

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"Ракеты Taurus позволят обстреливать Крымский мост и наконец его завалить. Пока он функционирует наполовину, а надо этот вопрос решить раз и навсегда", – отметил Романенко.

Как известно, Крымский мост уже несколько раз подвергался атакам. Из-за значительных повреждений минтранс России рекомендовал водителям ездить в объезд через оккупированные территории.

Чем отличаются Taurus от Storm Shadow/SCALP-EG

– немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля" большой дальности. Имеет много разновидностей, отличающихся базированием и "начинкой" боевой части.

Основное отличие ракет Taurus от Storm Shadow и Scalp – это дальность полета. Так, Storm Shadow бьет на расстояние до 250 километров, а Taurus – на более 500 километров.

По сути, это и стало главной причиной нерешительности Германии. Канцлер Олаф Шольц потребовал модифицировать ракеты так, чтобы ими нельзя было бить по территории России.

К отличиям между Taurus и Storm Shadow также относится система наведения.

"Если против Storm Shadow/SCALP-EG россияне ставят дымовые завесы, которые могут усложнять наведение, то Taurus имеет еще и миллиметровый радиолокатор, позволяющий точнее поражать цели", – пояснил Романенко.

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