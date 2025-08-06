Украина может получить ракеты Tomahawk от Соединенных Штатов Америки. Пока точно неизвестно, когда это произойдет, однако это оружие крайне необходимо нашему государству для противодействия врагу на его же территории.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Силы обороны вглубь России могут достать только дальнобойщики дронами. Вес боевой части таких беспилотников до 50 килограммов.

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Почему Украине важно получить ракеты Tomahawk?

Павел Нарожный отметил, что дальнобойные дроны Украины очень эффективно работают против российских складов с топливом, нефтеперерабатывающих заводов и станций, которые перекачивают газ.

Но когда говорится о заводах по изготовлению вооружения, то это как "укус комара". Удается лишь временно приостанавливать отдельные звенья производства,

– сказал он.

Поэтому Украине нужны Tomahawk с дальностью 2 тысячи километров. По словам военного эксперта, в этот радиус действия попадают почти все российские заводы по производству оружия.

Ракетки, которые наше государство может получить от США, имеют боевую часть 400 – 450 килограммов. Если Украина будет иметь их, то сможет не просто приостановить работу, а полностью уничтожить заводы, где оккупанты производят оружие.

То есть сделать так, чтобы они остановились на долгие годы, пока будет продолжаться восстановление. Также можно уничтожать эти заводы вместе с их специалистами. Важно наносить удары не точечно. Такая же история с командными пунктами и арсеналами. Но для того, чтобы все уничтожить полностью нужны десятки крылатых или баллистических ракет,

– добавил Павел Нарожный.

Напомним, США рассматривали возможность передать Украине ракеты Tomahawk, способные поражать цели далеко в тылу России, в частности в Москве или Санкт-Петербурге. Переговоры по этому поводу происходили 11 июля 2025 года, однако пока эти ракеты не включены в пакет помощи. В то же время источники не исключают, что передача Tomahawk может состояться позже, если возникнет политическая необходимость.