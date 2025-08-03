Дональд Трамп рассматривал возможность предоставления Украине американских ракет Tomahawk, которые способны наносить удары по территории России. Также эти ракеты США применяли для удара по Ирану.

Однако Соединенные Штаты Америки исключили из пакета военной помощи для Украины ракеты Tomahawk, но это решение не окончательное. Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил в разговоре с 24 Каналом, какую роль это оружие может сыграть в российско-украинской войне.

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Могут ли США передать Украине ракеты Tomahawk?

Бреттон-Гордон отметил, что ни одна конкретная система вооружения не станет поворотным моментом в войне. Это всегда совокупность определенных возможностей.

В течение последних трех лет Запад, включая США и НАТО, медлил с поставкой необходимого вооружения для украинской армии. Однако сейчас, как подчеркнул он, судя по всему, все действуют согласованно.

Ракеты Tomahawk большой дальности – это действительно значимый компонент. Подобные возможности раньше имели стратегическое влияние. Однако сами по себе они не выиграют войну,

– пояснил полковник армии Великобритании в отставке.

В то же время ракеты Tomahawk, безусловно, являются частью общего комплекса.

Когда добавляются дополнительные комплексы Patriot для защиты украинских городов, когда обеспечивается достаточное количество боеприпасов и возможностей, таких как ракеты Storm Shadow, TAURUS и других, самолетов, тогда создается ощущение, что Украина способна нанести серьезный удар по России. И становится очевидным, что это последнее, чего хочет Владимир Путин,

– считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Поэтому, он предположил, что, возможно, эти крылатые ракеты не станут переломным моментом в войне, но это чрезвычайно мощное решение, которое Дональд Трамп может принять.

Еще месяца три – четыре назад я не видел ни одного шанса, что Соединенные Штаты согласятся передать ракеты Tomahawk Украине. Однако все очень сильно изменилось,

– сказал он.

Остается надеяться, по его мнению, что усиление давления на Путина заставит его осознать, что игра закончена и единственный путь вперед – это путь к миру.

Напомним, что по словам генерала армии Николая Маломужа, Украина была бы способна запускать ракеты Tomahawk или с моря, или с самолетов, или с суши. Нужно подготовить соответствующие площадки. Но даже если этот процесс только начнется, то, как считает Маломуж, Путин "поймет, что дальше двигаться не нужно".