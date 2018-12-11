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      Ракицкий и Тайсон вернулись в общую группу "Шахтера" перед матчем Лиги чемпионов

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      Ракицкий и Тайсон могут сыграть против "Лиона"
      Ракицкий и Тайсон могут сыграть против "Лиона"

      Перед матчем 6 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" лазарет "Шахтера" пустеет.

      Ярослав Ракицкий, который до недавнего времени находился в клубном лазарете с переломом пальца ноги, восстановился и накануне провел полноценное тренировочное занятие в общей группе, сообщает телеканал "Футбол 1".

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      Также в общую группу вернулся Тайсон. Оба футболиста пропустили матч 18-го тура УПЛ с "Мариуполем" (3:0). Оба смогут принять участие в матче с "Лионом".

      А вот полузащитник "Шахтера" Дентиньо не сыграет против французского клуба из-за травмы. Бразилец получил травму в матче против "Мариуполя" и занимается по индивидуальной программе. Также отдельно от партнеров тренируется защитник Иван Ордец, который в последний раз выходил на поле еще в апреле.

      Напомним, что матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.

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      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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