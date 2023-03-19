"Нужно на вчера": майор ВСУ сказал, чего не хватает Украине для отражения штурмов врага
Россия использует на фронте массированные штурмы, не щадя жизни своих военных. Украине очень нужны ресурсы, чтобы останавливать нашествия живой силы врага.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, это вопрос поднимался на "Рамштайне-10".
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Как отметил Гетьман, 10 встреча союзников Украины в формате "Рамштайн", которая проходила онлайн 15 марта, была более технической.
Что обсуждали на "Рамштайне-10"
На этой встрече Украина акцентировала на потребности в артиллерийских снарядах и патронах – то есть на всем, благодаря чему можно стрелять и вести контрбатарейную борьбу.
Танки и самолеты – это очень хорошо. Здесь все идет по плану. Но по подсчетам, нам нужно втрое больше снарядов, чем мы можем сейчас получать,
– рассказал майор запаса ВСУ.
Он отметил, что, насколько известно, наши партнеры по антипутинской коалиции согласились помочь закрыть потребности Украины.
Алексей Гетьман объяснил, почему Украине важно получить много снарядов: смотрите видео
Логистические вызовы
По его словам, во время "Рамштайна-10" прорабатывались схемы, каким образом поставлять Украине больше снарядов.
Нужно, чтобы эти небольшие "ручьи" стекались в Украину. Возможны определенные логистические сложности. Речь идет о якобы мелких вещах, но они значительным образом влияют на процесс,
– отметил Гетьман.
Военный эксперт объяснил, что, к примеру, нужно увеличить количество транспорта, который будет перевозить эти снаряды. Также нужно больше грузчиков. Эти важные детали Украина сейчас прорабатывает совместно с международными партнерами.
Украине важно установить паритет в обстрелах с Россией
Майор запаса ВСУ подчеркнул, что Украине сейчас очень нужны именно снаряды.
Это то, что нам нужно уже на сегодня – вчера. Нам нужно установить паритет в выстрелах с Россией,
– отметил Гетьман.
Конечно, лучше, если у Украины будет преимущество в количестве артиллерийских снарядов.
"Тем более, что у нас – более точные патроны. Мы можем наносить больший вред россиянам нашими выстрелами, чем они нам своими", – сказал военный эксперт.
Что известно о "Рамштайне-10"
- Десятая встреча министров обороны стран-союзниц "Рамштайн" прошла 15 марта в онлайн-формате. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что с точки зрения понимания нашими партнерами разных аспектов войны в Украине она была самой конкретной.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он доволен результатом встречи. Резников сказал, что встреча 15 марта внушает оптимизм.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что западные союзники увеличивают военную помощь Украине, в том числе в тяжелой технике и системах ПВО.