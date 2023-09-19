Заседание будет удачным: какие два вопроса очень важно решить на "Рамштайне"

Во вторник, 19 сентября, проводится уже 15 встреча в формате "Рамштайн". Первым оно станет для новоизбранного министра обороны Украины Рустема Умерова. Перед ним стоят важные задачи.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Рустем Умеров сразу влился в рабочий процесс и понимает, как расширить поддержку Украины со стороны партнеров. Встреча "Рамштайна", скорее всего, закончится для Украины положительными новостями.

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Какие задачи стоят перед Умеровым

В Германии проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". Украину там впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров. У него уже хорошо подготовлена база предыдущим главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым, однако все еще есть много задач, требующих решения.

Это для него боевое крещение. Для нашего нового министра крайне важно решить 2 вопроса: закрыть текущие актуальные потребности ВСУ и наладить личные контакты с министрами обороны других стран,

– отметил Игорь Рейтерович.

Говоря об актуальных потребностях наших военных, очевидно, речь идет о дополнительных средствах ПВО. Приближается отопительный сезон и, скорее всего, россияне готовятся к повторению ситуации осенью – зимой прошлого года.

А вот контракты с министрами обороны стран-союзников необходимы для постоянной связи, обсуждения текущей ситуации и получения помощи на перспективу.

"Думаю, заседание будет удачным. Мы получим как минимум то, на что рассчитывали. Возможно, будут новости приятного характера по дополнительным поставкам танков от США", – подчеркнул политолог.

По поступающим открытым данным, Рустем Умеров начал активную работу с первых дней своего назначения. У него есть соответствующее видение того, как нужно расширять поддержку со стороны партнеров. Ведь потребности Вооруженных Сил Украины не уменьшаются, а в некоторых направлениях только увеличиваются.

Игорь Рейтерович о новом "Рамштайне": смотрите видео

Заседание Рамштайна: что известно