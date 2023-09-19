Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Рустем Умєров одразу влився в робочий процес і розуміє, як розширити підтримку України з боку партнерів. Зустріч "Рамштайн", найімовірніше, закінчиться для України позитивними новинами.

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Які завдання стоять перед Умєровим

У Німеччині триває чергове засідання у форматі "Рамштайн". Україну там вперше представить новий міністр оборони Рустем Умєров. У нього вже добре підготовлена база попереднім очільником оборонного відомства Олексієм Рєзніковим, однак все ще є багато завдань, які потребують вирішення.

Це для нього бойове хрещення. Для нашого нового міністра вкрай важливо вирішити 2 питання: закрити поточні актуальні потреби ЗСУ і налагодити особисті контакти з міністрами оборони інших країн,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Говорячи про актуальні потреби наших військових, очевидно, йдеться про додаткові засоби ППО. Наближається опалювальний сезон і, найімовірніше, росіяни готуються до повторення тогорічної ситуації восени – взимку.

А ось контракти з міністрами оборони країн-союзників необхідні для постійного зв'язку, обговорення поточної ситуації та отримання допомоги на перспективу.

"Думаю, засідання буде вдалим. Ми отримаємо щонайменше те, на що розраховували. Можливо, будуть новини приємного характеру щодо додаткових поставок танків від США", – наголосив політолог.

За відкритими даними, які надходять, Рустем Умєров почав активну роботу з перших днів свого призначення. У нього є відповідне бачення, як потрібно розширювати підтримку з боку партнерів. Адже потреби Збройних Сил України не зменшуються, а на деяких напрямках лише збільшуються.

Ігор Рейтерович про новий "Рамштайн": дивіться відео

Засідання Рамштайн: що відомо