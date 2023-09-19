Полиция тоже приезжает поздно, – Милли ответил на замечания о медленном оказании помощи
Начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отреагировал на замечания главы нашего государства о медленном оказании нужной помощи. Он сказал, что не видит в словах президента Украины ничего удивительного.
Американский генерал Милли прокомментировал замечания Зеленского о том, что помощь поступает слишком поздно. Он сделал это во время выступления на "Рамштайне", где от Украины впервые выступал новый министр обороны Рустем Умеров
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В замечании нет ничего удивительного
Милли сказал, что сам не слышал, чтобы Зеленский говорил что-нибудь подобное, однако в этом нет ничего удивительного.
Когда вы ведете борьбу, вы видите, что все поступает немного поздно. Когда в ваш дом кто-то врывается, то полиция тоже приезжает немного поздно,
– объяснил генерал.
Он добавил, что от себя США и страны Европы делают все, что от них зависит, чтобы помощь оказывалась вовремя, однако удовлетворить все проблемы просто невозможно.
Важно помнить, что время занимает также и сбор помощи, и пересечение границ, и доставка к линии фронта. Однако Марк Милли сказал, что помощь Украине будет предоставляться столько, сколько это потребуется.
Марк Милли прокомментировал контрнаступление Украины
- Генерал Марк Милли заявил, что прогнозируемое течение войны значительно отличается от реального положения вещей на фронте. Однако он подчеркнул, что, несмотря на сложности, Украина освободила более половины своих земель.
- Ранее генерал убеждал, что для полной победы нужно больше времени. На территории Украины находится как минимум 200 тысяч россиян – всех их необходимо выгнать из оккупированных земель.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на брифинге после заседания "Рамштайна" подчеркнул, что война на бумаге и в реальной жизни значительно отличается. В реальной жизни воюют настоящие люди. Они идут в атаку и могут подвергаться минным полям.
- Милли заявил, что Украина продолжает добиваться успеха и по состоянию на сегодняшний день деоккупировала 54% захваченных территорий.