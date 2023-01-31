Логистика россиян должна быть под прицелом ВСУ: какое вооружение должно быть приоритетным на "Рамштайне-9"

Украина в первую очередь ощущает острую необходимость в самолетах и ракетах. Решение о предоставлении такого вооружения от Запада должно быть принято, но избегая предварительного громкого обсуждения.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, можно говорить сразу о трех приоритетах в контексте встречи в формате "Рамштайн".

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Что ждет Украина от встречи

Павел Климкин объяснил, что было бы очень важно, чтобы следующий Рамштайн стал ракетным.

По его словам, конечно, у авиации сегодня самый высокий приоритет, впрочем для борьбы с врагом стоит позаботиться и о ракетном вооружении дальностью более 100 километров.

"Это могут быть как бомбы, оснащенные двигателями – об их предоставлении уже несколько месяцев говорим", – подчеркнул он.

По мнению Климкина, говорится также и о ракетах с дальностью до 300 километров.

Чтобы любое русское наступление или, наоборот, поддержка российских сил во время нашего наступления были не то чтобы невозможны, чтобы любая логистика постоянно была под нашим прицелом,

– объяснил он.

К тому же эксчельник МИД прокомментировал, что ракеты ВСУ смогут использовать буквально сразу, несколько сложнее с авиацией: нужно время на обучение и техническую поддержку.

Климкин рассказал, что третий приоритет – расширение круга "Рамштайна".

"Мы имеем на каждой встрече одну-две присоединяющиеся страны", – сосредоточил внимание он.

В частности, речь идет о странах Африки, Латинской Америки.

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На какие решения может рассчитывать украинская сторона

Павел Климкин сообщил, что, по его мнению, решение о ракетном вооружении будет принято. В частности, вопрос только в его количестве и при каких условиях.

"Это критично для того, чтобы опять же не разрешить российским войскам подтягивать резервы, боекомплекты", – подчеркнул он.

По его словам, получение западных ракет значительно поможет ВСУ.

Это история, которая позволит развязать нам руки во время стратегических операций,

– рассказал он.

Климкин рассказал, что нередко лучше, чтобы все важные решения принимались без лишнего шума. Иногда это ускоряет процесс.

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