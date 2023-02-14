Самолеты уже ближе: в ОПУ рассказали, в чем удалось добиться прорыва на "Рамштайне-9"

Состоявшаяся 14 февраля девятая встреча в формате "Рамштайн" оказалась успешной. Есть ряд важных деталей по дальнейшей помощи для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сегодняшнюю встречу следует назвать успешной. Да и фактически все заседания "Рамштайна" были удачными для Украины – каждый раз там фиксируют ситуацию на фронте и еще четче понимают, как должна закончиться война.

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Как отметил Подоляк, международные партнеры, в первую очередь, зафиксировали, что предоставят Украине всю необходимую военную помощь. Также договорились ускорить поставки танков для Украины, которые будут необходимы для контрнаступления.

Подоляк отметил, что уже есть решение о дальнейшей передаче снарядов 155-миллиметрового калибра и ракет повышенной дальности. Он не уточнил, о каких именно дальнобойных ракетах идет речь.

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Также есть важные новости об авиации. Партнеры уже конкретно обсуждают этот вопрос. Процесс двигается вперед.

Авиация – это фактически новая опция, ранее в таком виде не обсуждавшаяся. На этом "Рамштайне" началось очень существенное и конкретное обсуждение – кто из стран может предоставить F-16, если говорим об истребителях, или готов присоединиться к коалиции по передаче,

– заметил Подоляк.

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