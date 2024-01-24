Ищут то, что позволит получить преимущество над россиянами, – Грабский об итогах "Рамштайна"

Украина совместно с международными партнерами уже провела 18 встречу в формате "Рамштайн". Есть несколько направлений, которые могли проговаривать на этом мероприятии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что результаты этой встречи не доступны в целом. Выводы можно делать только из комментариев должностных лиц.

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Какие результаты нынешнего "Рамштайна"

Как отметил Грабский, приоритеты Украины остаются неизменными. Это – и усиление ПВО, и обеспечение боеприпасами, и увеличение количества артиллерийских систем. Также Украина пытается найти оружие, которое поможет существенно изменить ситуацию на поле боя.

Я иногда намекал, что попытка получить паритет с россиянами на поле бои в сухопутной составляющей – это фактически задача, которая не может быть выполнена. Но это не значит, что нужно сдаваться. Напротив, мы должны искать другие пути и средства борьбы. Как говорил Залужный, найти "новый порох". И это может быть военно-воздушная компонента,

– сказал Грабский.

Были также разговоры о том, что союзники будут передавать оружие дальнего радиуса действия. Это поможет выполнять задачи стратегического уровня. Но самое важное – чтобы союзники наконец-то позволили бить по России западным оружием.

Я надеюсь, что на этом саммите говорили о том, чтобы мы могли использовать западные средства поражения по территории России. Но при этом мы не отстаем. Мы сами создаем такое оружие, которое способно наносить удары глубоко по территории врага,

– отметил Грабский.

Встреча в формате "Рамштайн": коротко