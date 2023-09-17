"Его сын не сможет стать преемником": что изменит смерть Кадырова

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, что Рамзан Кадыров, в последнее время находившийся в тяжелом состоянии, умер. Однако официального подтверждения его смерти нет.

В то же время телеграм-каналы приближенные к так называемому главе Чечни публикуют видео Кадырова, на которых он якобы "живой и здоровый" гуляет под дождем. Российская оппозиционерка Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что в случае смерти Кадырова, этот факт могут скрывать несколько дней, чтобы определиться, что дальше делать с Чеченской республикой.

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Ослабится "партия войны"

Она отметила, что ситуация с Кадыровым достаточно сложная. Он если не умер, то находится в достаточно тяжелом состоянии.

В отличие от Владимира Путина, у которого есть двойники, и даже Евгения Пригожина, которые у него тоже были, о двойниках Кадырова не известно ничего. Поэтому долго скрывать его смерть не будет возможности.

Кадыров сегодня полностью контролирует ситуацию в Чечне. И, несмотря на то, что он даже представлял своего сына Путину, Кадыров-младший не сможет занять место отца. Так как в свое время это сделал сам Рамзан Кадыров после смерти своего отца – Ахмата Кадырова. Но его сын не сможет стать преемником,

– подчеркнула российская оппозиционерка.

Смерть Кадырова резко ослабит всю так называемую "партию войны" в России. Собственно, как ликвидация Пригожина ослабила находившиеся на фронте российские штурмовые подразделения.

"В то же время смерть Кадырова не очень ослабит Путина. Однако дестабилизация ситуации в Чечне повлияет в целом на ситуацию в России. Ведь чем больше будет "гореть" в регионах, тем труднее будет справляться с этим всем Москве. И это будет отвлекать российские силы с фронта. И это прекрасно", – подчеркнула Курносова.

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Вспыхнет весь Северный Кавказ

Однако дестабилизация ситуации в Чечне может повлиять на настроения в Дагестане, где сейчас очень неспокойно. Однако, по словам оппозиционерки, наличие вблизи Чечни и Кадырова немного сдерживало протесты в Дагестане, потому что в случае обострения кадыровцы готовы были "всех там расстреливать".

"В этом смысле может вспыхнуть и весь Северный Кавказ. И тогда уже непонятно, кто может эту ситуацию успокоить, потому что российские войска сейчас на фронте. А российская нацгвардия с этим бунтом не справится. И здесь может быть все что угодно", – отметила Ольга Курносова.

Что известно о болезни Рамзана Кадырова

Так называемый глава Чечни не появился на важном мероприятии 21 февраля 2023 года, когда Путин зачитывал послание Федеральному собранию. Тогда начались распространяться слухи, что Кадыров имеет проблемы с почками и состояние его здоровья резко ухудшилось.

Из-за болезни значительно изменилась внешность Кадырова – он набрал вес и у него появились отеки.

Лечение главы Чечни осуществлял якобы врач Яссин Ибрагим М. Эль-Шахат, привезенный в Чечню из ОАЭ. Он возглавляет почечное отделение больницы Burjeel в Абу-Даби.

В июле Кадыров неожиданно ушел в "ежегодный оплачиваемый отпуск". Однако этот "отдых" мог быть связан с ухудшением его состояния здоровья.

В то же время в Чечне уже год не могут найти экс-главу министерства здравоохранения республики Эльхана Сулейманова. По информации росСМИ, он вроде бы лично делал инъекции Кадырову, и тот мог заподозрить Сулейманова в отравлении. Будто бы после этого его сняли с должности вице-премьера и больше Сулейманова не видели.