"Песков подтвердил, что все плохо": Кадыров на волоске от смерти
В украинской разведке заявили, что Рамзан Кадыров в тяжелом состоянии. Кроме того, то, что у самопровозглашенного лидера Чечни "все плохо", подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что когда у Пескова спросили о том, что с самопровозглашенным лидером Чечни, он сказал, что администрация президента России якобы не занимается его здоровьем. К слову, в ГУР МО заявили, что у Кадырова обострились болезни.
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"Подтвердил официально то, что у Кадырова все плохо, Песков", – сказал экс-сотрудник КГБ.
Бывший сотрудник Службы внешней разведки отметил, что 29 июня пресс-секретарь Путина заявлял о том, что администрации российского диктатора "неизвестно, где находится Евгений Пригожин". Впоследствии Песков заявил, что 29 июня с главой ЧВК "Вагнера" встречался Владимир Путин.
Когда Песков говорит, что "мне ничего неизвестно о Кадырове", это означает, что он подтвердил, что Кадыров находится в Москве, в Центральной клинической больнице, в коме и при смерти,
– считает Жирнов.
Как ситуация со здоровьем Кадырова повлияет на режим российского диктатора: смотрите видео
Как ситуация с Кадыровым влияет на Путина
Ситуация с Рамзаном Кадыровым очень сильно ослабляет российского диктатора. Все из-за того, что ситуация в Чечне, которая держится на "Доне", тоже слабеет.
Мол, больной Кадыров не сможет исполнять обязанности самопровозглашенного лидера. Поэтому кто-нибудь может прийти вместо него. Так в Чечне может начаться грызня между кланами.
Жирнов предполагает, что в Грозном могут начаться митинги, когда Кадыров умрет, и начнут назначать его преемника. Кроме того, туда может вмешаться Кремль.
"Вспыхнет, и так Путин может даже не дожить до своих выборов. Если вспыхнет еще и в Чечне, и вся Чечня начнет воевать, это будет второй фронт. Мало не покажется", – отметил бывший сотрудник КГБ.
Что известно о состоянии Кадырова
- Как сообщают СМИ, самопровозглашенный лидер Чечни в больнице в Москве. Известно, что он страдает от проблем с почками.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья Рамзана Кадырова – это, мол, не компетенция администрации Путина. Также Песков отметил, что "Дон" не встречался с бункерным дедом в минувшее воскресенье в Москве.
- В украинской разведке заявили, что в настоящее время нет никаких подтверждений о смерти Кадырова. В то же время известно, что самопровозглашенный лидер Чечни находится в тяжелом состоянии. Если он умрет, это будет иметь последствия для Чечни, Северного Кавказа и режима российского диктатора.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что даже, если не смерть, то проблемы со здоровьем Кадырова будут влиять на ситуацию, финансовые потоки и перераспределение политсистемы власти внутри путинского режима. Хоть приспешник Кремля и жив, за его наследие уже началась борьба.
- В Институте изучения войны считают, что дестабилизация правления самопровозглашенного лидера Чечни стала бы серьезным ударом для режима бункерного деда