Что будет с Чечней после смерти Кадырова: правозащитник предположил фамилию преемника
Даже, если Рамзан Кадыров умрет, то его смерть ничего не изменит в жизни Чечни. Все потому, что это оккупированная Россией территория.
Об этом 24 Каналу заявил правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев, отметив, что изменения, вероятно, могли бы произойти только тогда, если бы это было отдельное государство.
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"Абсолютно все чиновники, должностные лица являются ставленниками России. Даже, если умрет все окружение Рамзана Кадырова, вся главная верхушка внезапно умрет, в Чечне сейчас ничего не изменится", – подчеркнул Ломаев.
Ныне Чечню контролирует Кремль. Поэтому только Москва ставит того или иного человека на должность. К тому же человек, который может стать преемником Кадырова, уже определен. Скорее всего, это будет Магомед Даудов.
Личность, которая показала, что он функционер. Этот функционер более "приемлем" для России. Сменив название с Кадырова на Даудова – ничего не изменится абсолютно,
– подчеркнул общественный деятель из Республики Ичкерия.
Кадыров встретился с Путиным: смотрите видео
Что известно о состоянии здоровья Кадырова
- В украинской разведке 15 сентября заявили, что "Дон" находится в тяжелом состоянии. У самопровозглашенного лидера Чечни обострились болезни.
- В ГУР МО считают, что смерть Кадырова будет иметь последствия для Северного Кавказа, Чечни и путинского режима. Хоть он еще жив, но его наследие уже начали делить.
- В сети появился ряд видео с "Доном". К примеру, на одном из них Кадыров якобы встречается с главой росгвардии Виктором Золотовым. По предварительным данным, видео было снято 21 сентября. Делали это в помещениях, расположенных неподалеку от одного из корпусов Центральной клинической больницы, где лежит самопровозглашенный лидер Чечни. Впрочем, на видео Золотов сказал, что якобы встреча проходит в росгвардии.
- Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным. Это первое появление приспешника Кремля под прицелом камер после разговоров о болезни. На кадрах видно, что Кадыров очень тяжело дышал и казался опухшим. Он не мог нормально формулировать предложения и делал паузы.