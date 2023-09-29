Что будет с Чечней после смерти Кадырова: правозащитник предположил фамилию преемника

Даже, если Рамзан Кадыров умрет, то его смерть ничего не изменит в жизни Чечни. Все потому, что это оккупированная Россией территория.

Об этом 24 Каналу заявил правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев, отметив, что изменения, вероятно, могли бы произойти только тогда, если бы это было отдельное государство.

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"Абсолютно все чиновники, должностные лица являются ставленниками России. Даже, если умрет все окружение Рамзана Кадырова, вся главная верхушка внезапно умрет, в Чечне сейчас ничего не изменится", – подчеркнул Ломаев.

Ныне Чечню контролирует Кремль. Поэтому только Москва ставит того или иного человека на должность. К тому же человек, который может стать преемником Кадырова, уже определен. Скорее всего, это будет Магомед Даудов.

Личность, которая показала, что он функционер. Этот функционер более "приемлем" для России. Сменив название с Кадырова на Даудова – ничего не изменится абсолютно,

– подчеркнул общественный деятель из Республики Ичкерия.

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