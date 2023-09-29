Про це 24 Каналу заявив правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв, зауваживши, що зміни, ймовірно, могли б відбутися лише тоді, якби це була окрема держава.
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"Абсолютно усі чиновники, посадові особи є ставлениками Росії. Навіть, якщо помре все оточення Рамзана Кадирова, уся головна верхівка раптово помре, у Чечні нині нічого не зміниться", – наголосив Ломаєв.
Нині Чечню контролює Кремль. Тому лише Москва ставить ту чи іншу людину на певну посаду. До того ж людина, яка може стати наступником Кадирова, уже визначена. Найімовірніше, це буде Магомед Даудов.
Особистість, яка показала, що він функціонер. Цей функціонер "прийнятніший" для Росії. Змінивши назву з Кадирова на Даудова – нічого не зміниться абсолютно,
– наголосив громадський діяч з Республіки Ічкерія.
Кадиров зустрівся з Путіним: дивіться відео
Що відомо про стан здоров'я Кадирова
- В українській розвідці 15 вересня заявили, що "Дон" перебуває у важкому стані. У самопроголошеного лідера Чечні загострилися хвороби.
- У ГУР МО вважають, що смерть Кадирова матиме наслідки для Північного Кавказу, Чечні та путінського режиму. Хоч він ще досі живий, але його спадщину вже почали ділити.
- У мережі з'явилася низка відео з "Доном". Наприклад, на одному із них Кадиров нібито зустрічається з очільником росгвардії Віктором Золотовим. За попередніми даними, відео зняли 21 вересня. Робили це у приміщеннях, які розташовані неподалік одного з корпусів Центральної клінічної лікарні, де лежить самопроголошений лідер Чечні. Утім на відео Золотов сказав, що нібито зустріч відбувається у росгвардії.
- Рамзан Кадиров зустрівся з Владіміром Путіним. Це перша поява посіпаки Кремля під прицілом камер після розмов про хворобу. На кадрах видно, що Кадиров дуже важко дихав та здавався опухлим. Він не міг нормально формулювати речення та робив паузи.