Роскошь должна быть даже в окопах: Кадыров на встречу с вагнеровцами надел дорогую куртку от LV

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров засветился в модной курточке от Louis Vuitton. Хотя правильно сказать – "овершоте". Его цена около 250 тыщ рублей. Также известно, что он собрался воевать в Бахмуте.

Пока Россия борется с санкциями с помощью "импортозамещения", главарь чеченских TikTok-войск Кадыров, вероятно, "может" летать на шопинг в модные столицы мира. В частности, "стиляга" появился не так давно перед "подданными" Евгения Пригожина в куртке от французского бренда Louis Vuitton. Об этом информирует 24 Канал.

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Все лучшее и дорогое для вождя

Следует сказать, что принт этого овершота – ультрамодный, а именно – камуфляж с узором LV Camo. Сделана вещь из экологической шерсти. Куртка имеет короткий силуэт и украшена большими накладными карманами.

Словом, сделано это в стиле "гламурной войны". Однако, очевидно, такая одежда не предназначена для того, чтобы сидеть в ней в окопах.

Главный модник России в куртке от Louis Vuitton: смотрите видео



Кадыров в модной куртке от Louis Vuitton / фото из соцсетей



Louis Vuitton / Изображение с сайта модного дома

Кроме того, известно, что стоимость куртки составляет 252 000 рублей. Это около 120 тысяч украинских гривен на 8 мая 2023 года.



Стоимость курточки Louis Vuitton, в которой заметили Кадырова / Скриншот с сайта бренда

Кадыров собрался в Бахмуте

Вспомним к этой теме, что на днях главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемников в Бахмуте заменят солдаты так называемого чеченского лидера Рамзана Кадырова

Как отметили в Институте по изучению войны, такое решение отражает недоверие Пригожина к российскому военному командованию и, в частности, минобороны.

В то же время не стоит думать, что Кадыров со своей TikTok-армией сможет взять город-крепость в Донецкой области. По меньшей мере, с лета 2022 года этого не удавалось сделать ни десяткам тысяч зекам, ни "элитным" бойцам из ЧВК "Вагнера".

На самом деле, неизвестно, как Кадырову удалось приобрести эту вещь. Вряд ли он летал в Париж или Милан. А сайт бренда Louis Vuitton, как известно, не работает в России. Также это проверили журналистыс помощью VPN-технологий.