Увлекался запрещенным почти 15 лет: Закаев рассказал, что произошло с Кадыровым

В течение сентября распространялось много непроверенной информации о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Некоторые даже сообщали, что он находится в коме или смерть самопровозглашенного главы Чечни уже наступила.

Впрочем, премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев рассказал 24 Каналу, что, по его информации, Кадыров увлекался "успокоительными", а именно – наркотиками. В течение 15 лет "Дон" принимал запрещенные вещества, что привело к побочным эффектам.

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Кадыров нужен России живым

"У него проблемы с почками. По нашей информации, ему в ОАЭ действительно пересаживали почку, но она не прижилась. Поэтому у него произошли очень серьезные осложнения со здоровьем", – подчеркнул премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

Закаев почти на 100% уверен, что российские спецслужбы не отравляли Кадырова. Ведь самопровозглашенный глава Чечни нужен России: вчера, сегодня, завтра.

Закаев предположил, зачем Кадыров нужен живым России: смотреть видео

Кадыров выгоден и полезен пока жив. Россияне демонизировали его и раскручивали все эти годы. Поскольку, если "Дона" не станет, снова придется вкладываться в создание альтернативной фигуры, – а это занимает много времени.

Он – мусорный ящик, созданный в Чечне. Весь негатив, который есть в Чечне или последствия преступлений, которые российские спецслужбы и Россия осуществят в Чечне – они переведут это все на Кадырова,

– заметил Ахмед Закаев.

Поэтому живой Кадыров нужен России, чтобы использовать его "по назначению".

Что известно о состоянии Кадырова