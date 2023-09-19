Что может произойти в Чечне после смерти Кадырова: Данилов спрогнозировал развитие событий
В сети появились сообщения, что у главы Чечни Рамзана Кадырова, вероятно, есть ухудшение с состоянием здоровья, которое может иметь следствие. В то же время, такое развитие событий может привести к интересным событиям в регионе Кавказа.
Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что смерть Кадырова может также ударить и по позиции Кремля, передает 24 Канал.
К теме Необратимые процессы: как на Россию и Чечню повлияет смерть Кадырова
Данилов спрогнозировал события в Чечне после смерти Кадырова
Алексей Данилов отметил, что после вероятной смерти Кадырова возникнет ослабление позиций одной из группировок в Кремле, постоянно выясняющих отношения между собой. Секретарь СНБО отметил, что это так называемые "башни Кремля".
В то же время, он отметил, что смерть Кадырова также повлияет и на события в Кавказском регионе, в частности в самой Чечне. Это может иметь большие последствия для российских властей.
Там могут начаться определенные процессы, которые говорят, что вообще власть в России крайне хрупкая,
– сказал Данилов.
В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас ситуация в России также неустойчива. В частности, это обнаружил и мятеж Пригожина.
"Там очень много факторов, которые сейчас начинают работать", – рассказал он.
Напоследок Данилов отметил, что из-за опасности внутри страны Россия может снова прибегнуть к запугиванию мира. В частности, Кремль снова может начать шантажировать другие страны своим ядерным оружием.
Что известно о состоянии здоровья Кадырова
- Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, он подчеркнул, что, вероятно, его могли отравить, из-за чего и возникли проблемы со здоровьем
- Отреагировали на слухи о смерти Кадырова и в ГУР МО. Там отметили, что глава Чечни жив, но его состояние здоровья тяжелое.
- В то же время, некоторые СМИ сообщают, что Кадыров сейчас находится в больнице в Москве. В частности, на фоне слухов о болезни, его самолет трижды прилетал в Москву.