Что может произойти в Чечне после смерти Кадырова: Данилов спрогнозировал развитие событий

В сети появились сообщения, что у главы Чечни Рамзана Кадырова, вероятно, есть ухудшение с состоянием здоровья, которое может иметь следствие. В то же время, такое развитие событий может привести к интересным событиям в регионе Кавказа.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что смерть Кадырова может также ударить и по позиции Кремля, передает 24 Канал.

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Данилов спрогнозировал события в Чечне после смерти Кадырова

Алексей Данилов отметил, что после вероятной смерти Кадырова возникнет ослабление позиций одной из группировок в Кремле, постоянно выясняющих отношения между собой. Секретарь СНБО отметил, что это так называемые "башни Кремля".

В то же время, он отметил, что смерть Кадырова также повлияет и на события в Кавказском регионе, в частности в самой Чечне. Это может иметь большие последствия для российских властей.

Там могут начаться определенные процессы, которые говорят, что вообще власть в России крайне хрупкая,

– сказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас ситуация в России также неустойчива. В частности, это обнаружил и мятеж Пригожина.

"Там очень много факторов, которые сейчас начинают работать", – рассказал он.

Напоследок Данилов отметил, что из-за опасности внутри страны Россия может снова прибегнуть к запугиванию мира. В частности, Кремль снова может начать шантажировать другие страны своим ядерным оружием.

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