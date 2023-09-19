Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що смерть Кадирова може також вдарити й по позиції Кремля, передає 24 Канал.

До теми Незворотні процеси: як на Росію і Чечню вплине смерть Кадирова

Данілов спрогнозував події у Чечні після смерті Кадирова

Олексій Данілов зазначив, що після ймовірної смерті Кадирова виникне послаблення позицій одного з угруповань у Кремлі, які постійно між собою з'ясовують стосунки. Секретар РНБО зазначив, що це є так звані "вежі Кремля".

Водночас він наголосив, що смерть Кадирова також вплине і на події у Кавказькому регіоні, зокрема у самій Чечні. Це може мати неабиякі наслідки для російської влади.

Там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада в Росії є вкрай крихкою,

– сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що наразі ситуація в Росії також є хиткою. Зокрема, це виявив і заколот Пригожина.

"Там дуже багато чинників, які зараз починають працювати", – розповів він.

Наостанок Данілов зауважив, що через небезпеку всередині країни Росія може знову вдатися до залякування світу. Зокрема, Кремль знову може почати шантажувати інші країни своєю ядерною зброєю.

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