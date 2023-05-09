Путин выпустил на свободу "зверя", который первым должен быть наказан за войну

Визит Зеленского в Нидерланды и Гаагу на прошлой неделе актуализировал вопрос о привлечении к ответственности российских военных преступников. Особенно после ордера для первых из них. И в частности – самого российского президента.

Рашизм существовал задолго до Путина

Но есть одна проблема, которая выходит за рамки действующих механизмов и юрисдикции. Осужденными должны быть не только руководители России и российских преступных группировок, но и все то, что породило войну.

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Все это придумал не лично Владимир Путин. Все это было задолго до Путина.

На прошлой неделе Верховная Рада определила "рашизм" государственной идеологией России. Это, конечно, вызвало незаурядный вой на болотах, в частности среди "русских либералов". Последние говорят, что, мол, никакой официальной идеологии в России нет, и все, что делает российское руководство – это чисто выполнение прихотей лично Путина.

Однако я логику признания и осуждения "рашизма" принимаю и поддерживаю. Действительно, по итогам войны должны быть осуждены не только люди, но и преступные организации (от Росгвардии до самой российской армии), а также идеология, которая оправдывала и освящала агрессию против Украины. Эта идеология возникла не вчера и не позавчера.

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Путин позволил россиянам быть собой

Идеология русской исключительности и превосходства. Идеология имперского расширения. Идеология смерти и убийства как чего-то "священного". Идеология поглощения других народов и т.д. Все это должно быть определено и осуждено, и об этом нужно говорить уже сейчас.

Путин смог утвердить свою единоличную власть исключительно на основе глубинных империалистических установок общества. Он просто выпустил всю эту ненависть, злобу и агрессию на поверхность, позволил носителями этой тотальной ненависти быть собой. Разрешил и поддержал одобрение людоедских режимов российского прошлого. Все это – факт.

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В конце концов, Путин не придумал некоторых "русских философов", которых он регулярно цитирует, потому что эти "философы" жили за столетие до него.

Все это отдельная тема, которая должна двигаться параллельно с осуждением конкретных преступников. Однако игнорировать то, что все породил не один человек, а господствующая в России человеконенавистническая идеология просто нельзя. Запад тоже должен это признать.