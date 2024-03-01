Россия может развалиться из-за "голодных" бунтов: сколько времени на это надо
Американские эксперты считают, если Украина не разобьет полностью российскую армию, а "конфликт" будет просто заморожен, то России хватит 5 лет для восстановления. Поэтому возвращения на границы 1991 года мало для спокойствия в нашем государстве.
Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Украина точно не будет захватывать российские территории, но уничтожение оккупационной армии на нашей земле точно не конечная цель.
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Распад России должен начаться изнутри
Даже если Вооруженные Силы Украины выйдут к границам 1991 года, но Россия останется в нынешней конфигурации, то, то, когда россияне снова нападут лишь дело времени.
Это будет бесконечный цикл, пока россияне не уничтожат украинский народ и дальше двинутся на Европу,
– отметил военный эксперт.
Ключевая цель Украины – развал России, но это может произойти только изнутри. Центробежные силы и механизмы начнут разваливать страну-агрессора после поражения на нашей территории. Они беспрекословно сделают свое дело, но на это нужно время.
Нехватка финансирования по республикам и федеральным программам не даст Кремлю возможности удерживать территории. Парад суверенитетов на России точно состоится. Он уже начался с самоосознания национальных кластеров. Эти процессы будут происходить не менее 10 лет,
– сказал Свитан.
К слову, недавно Верховная Рада приняла постановление о признании ингушского народа, который пострадал в результате геноцида в 1992 году. Украина уже начинает дипломатическое сотрудничество с правительством в изгнании.
Протесты на России
В январе 2024 года на России вспыхнули массовые протесты. В Башкирии люди вышли на самый большой митинг с начала полномасштабного вторжения.
К сожалению, он не касался террористической войны, которую Россия ведет против Украины. Митингующие вышли в защиту местного активиста Фаиля Алсинова, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".
К слову, местные жители даже призвали мужчин, которые воюют в Украине, возвращаться и защищать Башкирию. Потому что, по словам башкирки, пока они воюют за амбиции одного человека, то есть Владимира Путина, их народ бьют дубинками ОМОН и росгвардия.
Протесты в Башкирии начали становиться все более массовыми и происходили в крупных городах. Однако силовикам удалось подавить их.