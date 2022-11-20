Какие страны заинтересованы в распаде России: объяснение аналитика

После победы Украины в войне Россия не сможет существовать в нынешнем виде. Существует вероятность, что Российская Федерация развалится на части.

Такое мнение 24 каналу высказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, многие государства были бы не против такого развития событий.

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Ведь они одно время пострадали от определенных захватнических действий России.

Многие желают на самом деле (распада России – 24 канал). Для того чтобы понять, какие страны имеют территориальные претензии к России, стоит просто посмотреть на стран, граничащие Россией,

– отметил Ус.

Какие страны потеряли территории из-за России

По его словам, территориальные претензии к России имеют ряд европейских государств.

Финляндия . Эта страна может претендовать на Карелию, являющуюся исторической финской провинцией.

. Эта страна может претендовать на Карелию, являющуюся исторической финской провинцией. Страны Балтии . Они также потеряли часть своих территорий из-за действий России, в частности, Эстония и Латвия.

. Они также потеряли часть своих территорий из-за действий России, в частности, Эстония и Латвия. Германия . В случае с этой страной может возникнуть вопрос о Калининграде, историческое название которого – Кенигсберг. Также на этот город могут определенные претензии Чехия и Польша.

. В случае с этой страной может возникнуть вопрос о Калининграде, историческое название которого – Кенигсберг. Также на этот город могут определенные претензии Чехия и Польша. Молдова. По словам аналитика, пока Россия не развалится, Кишинев не сможет вернуть контроль над Приднестровье.

Территориальные претензии Грузии, Казахстана и Турции

Еще одной страной, которая была бы рада распаду России, является Грузия. Ведь у Тбилиси есть претензии относительно тех территорий, которые Россия захватила в 2008 году.

Также, как рассказал главный консультант Института стратегических исследований, напряженные отношения по территориальным вопросам сложились между Россией и Казахстаном.

Россия хочет захватить север Казахстана. А Астана потеряла определенные земли после всех войн, которые Москва вела на территории рядом с Казахстаном,

– отметил Ус.

Он добавил, что также территориальные претензии на земли, которые сейчас считаются российскими, есть у Турции.

"В свое время русский царь Иван Грозный и султан Селим II вели войны за Астрахань, которая когда-то являлась частью Османской империи", – сказал аналитик.

"Дружественная" позиция Китая

Несмотря на дружественную к Москве позицию, в распаде России может быть заинтересован Китай.

Китай сохраняет нормальные отношения с Россией и даже голосует за нее в ООН. Однако это не означает, что у него нет территориальных претензий,

– подчеркнул Ус.

По его словам, речь идет о ряде территорий.

В 1969 году Китай и тогда еще Советский Союз конфликтовали за остров Даманский, который в конце концов в результате договоренностей перешел под власть Пекина.

Еще есть Республика Тува, входящая в состав Сибирского федерального округа. Эти земли в 1911 году Россия отобрала у Китая.

Есть также ряд других территорий, которые Китай потерял из-за России.

Кроме того, территориальные претензии к России могут иметь Монголия и Япония. Последняя может претендовать на Сахалин.

Основная проблема Европы

По словам Уса, страны Запада активно поддерживают Киев в войне России против Украины. В то же время, западные политики довольно осторожно комментируют предстоящую победу Украины и планы Киева вернуть все свои территории согласно границам 1991 года.

Как объяснил аналитик, это связано именно с тем, что на Западе не представляют, что будет после войны.

Европа не понимает, что делать дальше. Одна из проблем текущей ситуации в том, что никто в ЕС не просчитывает, а что будет, если Россия распадется,

– сказал Ус.

Он добавил, что неоднократно аналитики говорили о том, что значимой проблемой и США, и Европы в 1991 году было то, что у них не было видения, которым должен быть мир без Советского Союза.

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"Сейчас фактически ЕС повторяет ту же ошибку. Поэтому там думают, как же сохранить Россию. Хотя некоторые представители США говорят, что надо готовиться к тому, что России может и не быть", - отметил аналитик.

Иван Ус рассказал о вероятном развале России: смотрите видео

Существует ли вероятность распада России: коротко