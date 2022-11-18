Как вирус псевдореспублик на Донбассе пожирает Россию и разорвет ее изнутри

Для Российской Федерации после 24 февраля 2022 года время вернулось назад. С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия все глубже и глубже уходит в прошлое. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Обратно в 90-е

Советские лозунги, падение уровня жизни, массовые тюремные сроки для инакомыслящих. Сейчас РФ снова возвращается к началу 90-х, к рубикону падения СССР. Это прежде всего показатель слабости госаппарата и силы антироссийской санкционной политики.

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Западные санкции только ускоряют этот процесс. Помимо ограничений для РФ в экспорте сырья и импорте благ цивилизации, санкционная политика со стороны международного сообщества дает еще один эффект. Она отводит экспортно-импортные операции государства в "серую" зону, где традиционно властвует криминалитет. Соответственно, часть функционала государства передается бандформированиям, которые способны контролировать и защищать теневые торговые операции.

Первоначально этот механизм был испытан на внешнем контуре "российской империи" Евгением Пригожиным и его частными армиями в Сирии и странах Африки. Там, где сплошь "серые" и "черные" зоны с отсутствующими или очень слабыми государственными институтами. Опыт сочли успешным. И тут сама РФ попала в такую "серую" зону. Вирус уголовных частных военных компаний был запущен внутрь тела государственного аппарата.

Криминальная "революция"

Российские власти наступают на те же грабли, что и советские функционеры до них. А раньше – и номенклатура Российской империи. Изначально возможность быстро решать текущие задачи вне правового поля кажется очень привлекательной и эффективной. Но это только вопрос времени, когда криминалитет почувствует свою важность и попытается заменить официальные власти. Ожидания госаппарата, что они смогут контролировать это чудовище, абсолютно эфемерны.

Царская охранка, вырастившая террористов-революционеров, тоже думала, что это лишь послушный инструмент в их руках, и выпустила джин из бутылки. Эту же ошибку допустил КГБ перед распадом Советского Союза. Напрасно считал, что советские банды, которые он опекал, совершенно под контролем. Это вылилось в разгул бандитизма 90-х. Сейчас по этой скользкой дорожке идет власть России.

Как только организованные преступные группировки получат хоть немного официальной власти, они сразу заявят свои права на вмешательство во внутреннюю политику государства в принципе. Более того, это уже происходит. Путинский "кок" Пригожин уже начал "доить" бизнес в Курской и Брянской областях для обеспечения финансирования своей банды Вагнера. Чистый рэкет 90-х. При этом при полной поддержке официальной Москвы.

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Князек Чечни Рамзан Кадыров занимается тем самым на недавно "присоединенных" к России оккупированных территориях украинского Донбасса. Правда, там приходится конкурировать с местными ̶а̶в̶т̶о̶р̶ит̶е̶т̶а̶м̶и- "командирами" и их армиями. В псевдореспубликах такой "бизнес" процветает с 2014 года, как только этот регион попал в сферу влияния РФ. По словам очевидцев, на стрелки местные князьки приезжают даже на танках.

Дальше уже ничего не мешает Пригожину решать свои политические или бизнес-вопросы на местах с помощью взвода автоматчиков. Например, заявиться с боевиками к петербургскому губернатору Александру Беглову, с которым он имеет давний конфликт, и заставить под дулами автоматов выполнять свои указания. Или захватить "Татнефть" или Норильский никель. Конечно, для защиты "государственных" интересов.

Начало конца империи Путина

Такое развитие событий приведет региональные элиты к единственному возможному выводу: символ власти в России теперь не закон, а автомат. Для сохранения собственного влияния региональные элиты начнут иметь собственные бандформирования. Набирать есть из кого. Благодаря путинской войне, в каждом регионе есть участники боевых действий в Украине. Они обладают опытом обращения с оружием и обычно им сложно реализоваться в мирной жизни.

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Следующий этап – местные элиты поймут, что для реализации своих целей и сытой жизни им Москва и не нужна в принципе. Ресурсы, которыми можно торговать, есть. Армия для защиты финансовых и сырьевых потоков "на земле" – тоже. При этом она на уровне региона гораздо более мощная, чем любые силовые структуры Москвы. Да и заниматься "серым" экспортом – импортом они могут и без посредников в лице центра. И тогда криминализация внутренней политики разорвет Россию изнутри более эффективно, чем любые национально-освободительные движения и "цветные" революции, которых так боится Владимир Путин.

Москва полагала, что распространяет свое геополитическое влияние, присоединяя к себе так называемые псевдореспублики на Донбассе. На самом деле вышло наоборот – они как вирус заразили своими понятиями и образом жизни Россию. Если перефразировать крылатую фразу вождя мирового пролетариата, то падение "российской империи" – это путинская власть плюс "элдээнаризация" всей страны.

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