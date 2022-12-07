Процесс неизбежен, – аналитик сказал, что будет с Россией после распада

Когда Россия сталкивается с невозможностью распространять свое влияние на других – весь смысл существования такой "империи" разрушается, как карточный дом. Поэтому процесс распада России неизбежен.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его мнению, после распада России другие народы "российской империи" сформируют независимые страны.

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Аналитик считает, что на территории России нет нации в современном понимании этого слова. Он объяснил, что национальные государства в Европе возникали на протяжении 19 века и окончательно сформировались в начале 20 века.

Европейские народы, отметил Стуканов, содержат политическое понятие нации вне зависимости от этнического происхождения жителей, проживающих на территории той или иной страны, ведь все они принадлежат к определенной нации.

Россия станет демократической после распада

А вот собственно Россия, рассказал аналитик, имеет архаистическое имперское сознание, в котором не сложилось национальное государство.

По его мнению, именно поэтому, когда встает вопрос о цели сосуществования разных народов в рамках единого государства, сегодня Россия может предложить только имперское экспансионистское обоснование, предусматривающее в том числе и экспансию наружу.

! Экспансионизм – осуществление государством внешней политики, направленной на распространение и укрепление своего господства над другими государствами, регионами.

Стуканов надеется, что россияне в будущем смогут создать российское национальное государство, которое будет небольшим по размеру и будет вмещать только россиян. Только тогда они будут развиваться демократическим путем.

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Он подчеркнул, что демократизация России в нынешних границах невозможна, поскольку это искусственное имперское образование, созданное на протяжении веков вследствие захвата, экспансии и колонизации народов.

Современная Россия – это "тюрьма народов"

Как отметил аналитик, большинство народов в составе российской империи на самом деле страдают – так же, как страдали украинцы, финны, литовцы, латвийцы и другие представители народов, которые смогли вырваться из империи.

Те народы, которые сейчас страдают от российской империи в этой "тюрьме народов" должны обрести свою независимость,

– сказал Сергей Стуканов.

Он пояснил, что национальные движения внутри России чрезвычайно слабы, потому что их элиту истребляют, равно как украинцев истребляли в 20 веке.

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Несмотря на это, по мнению аналитика, демократизации современной России не будет, потому что удержать все народы можно только "железной варежкой".

Когда мы говорим о демократизации России вроде, как это было с Германией после Второй мировой войны, то, безусловно, это должно предусматривать распад России, а после того на протяжении десятилетий нужно будет воспитывать россиян,

– уверен Стуканов.

Он считает, что в мгновение ока россияне не превратятся в людей, которые склонны к демократическим ценностям. Россияне должны принять, что они преступники, при чем преступники на протяжении многих веков.

Они должны исповедоваться, заплатить репарации, осознать свою имперскую сущность и после этого хотеть от нее избавиться. Тогда демократизация россиян возможна, но это дело десятилетий,

– подытожил аналитик.

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