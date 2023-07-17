Элиты России уже ищут замену Путину: мятеж Пригожина показал слабость диктатора
Последние события в России, а особенно мятеж, совершенный Евгением Пригожиным, доказали слабость и уязвимость власти Владимира Путина. И этим обязательно воспользуются силы в стране-агрессоре, которые хотят видеть во главе России другого президента.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и эксглава ГУР Валерий Кондратюк. Он уверен, что распад России неизбежен, и назвал 2 способа, благодаря которыми это может осуществиться.
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Кто может править в России
Первый способ – это путинизм без Путина. Однако для этого элиты должны договориться и найти "нового Путина".
Второй способ – революционный. В случае развертывания такого сценария, а мятеж Пригожина доказал его вероятность, Россия ослабнет.
Нельзя исключать, что будет объявлен некий "чеченский эмират". Ведь либеральная оппозиция в России достаточно умеренная. Но в России может править только военный или спецслужб,
– заметил Кондратюк.
Сейчас каждый регион России имеет собственные частные военные компании, что позволяет местным руководителям принимать любые решения.
А потому распад России неизбежен. Более того, он эволюционен, и не надо удерживать то, что должно умереть. И сегодня в Украине нужно разрабатывать сценарии, как действовать в таком случае,
– уверен эксглава ГУР.
Кроме того, успехи Украины на фронте могут стать катализатором подобных процессов в России.
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Договоренности с оппозицией продолжаются
После мятежа Пригожина все в России поняли, что Путин слаб. И хотя сегодня он пытается отсрочить репрессии, проводит встречи с командирами ЧВК "Вагнера" и поднимает зарплату силовикам, на самом деле российские элиты уже ищут замену Путину.
"Об этом свидетельствуют зафиксированные контакты ФСБ с представителями российской либеральной оппозиции на Западе. И это значит, что определенные договоренности уже идут", – подчеркнул Валерий Кондратюк.
Что происходит в России
- После неудачного мятежа Пригожина в России происходят определенные процессы. В частности, Путин устроил чистки в министерстве обороны, главном разведывательном управлении и среди армейского руководства.
- По данным эстонской разведки, в России задержаны 13 высокопоставленных офицеров. А еще примерно 15 – уволены. Все они вроде бы причастны к "перевороту", который совершил Пригожин.
- Также после "марша справедливости" Пригожина на Москву не появлялся в публичном пространстве генерал Сергей Суровикин. По его исчезновению есть версия журналистов о том, что генерала удерживают и допрашивают. Кроме того, среди задержанных могут быть замминистра обороны России по тыловому обеспечению и генерал разведки.
- В то же время в минобороны России разразился новый скандал. Генерал-майор Иван Попов пожаловался на недостаточную поддержку армии и требовал провести ротацию. В ответ на его заявления начальник генштаба Валерий Герасимов обвинил Попова в шантаже, а затем вообще уволил его с должностей командующего 58-й общевойсковой армией России.