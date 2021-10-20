Распространял пропаганду и называл Крым российским: Украина заочно будет судить коллаборанта
Источник:Прокуратура АР Крым и города Севастополя
В Украине заочно будут судить коллаборанта, который публиковал антиукраинские материалы и выступал с такими же призывами на российском телевидении. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.
Следователи провели анализ его публикаций и высказываний и обнаружили в них признаки преступления. Теперь коллаборанту грозит до 10 лет заключения.
Интересно Готов был "въехать в Крым на танке": российский актер оскандалился
Писал материалы на заказ
По данным следствия, обвиняемый по заказу руководителя интернет-издания "РИА Новости Украина" писал антиукраинские материалы. Соответственно, за них получал деньги. В своих публикациях мужчина призывал к объединению с Россией. Кроме того, он писал о Крыме, как о субъекте в составе страны-агрессора.
Коллаборант также был частым гостем пропагандистских программ, в частности у Ольги Скабеевой. Там он озвучивал такие же тезисы. По данным следствия, такие высказывания гражданина Украины вредили информационной безопасности нашего государства.
Распространение указанных материалов в обществе было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины,
– говорится в заявлении прокуратуры.
Задержание российских коллаборантов в Украине
- В сентябре 2021 года СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который скрывался с лета 2020 года.
- В Днепре обнаружили конструкторское бюро, которое работало на оккупационную власть Крыма и помогало россиянам с модернизацией энергетической промышленности.
- На Херсонщине задержали коллаборанта, который помогал оккупантам захватить воздушное пространство Крыма. Он был так называемым заместителем "директора" захваченного аэропорта "Симферополь".
- 11 октября СБУ задержала россиянина, который сотрудничал с самопровозглашенным "премьер-министром" Крыма Сергеем Аксеновым.