Распространял пропаганду и называл Крым российским: Украина заочно будет судить коллаборанта

20 октября 2021 , 18:37
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Прокуратура АР Крым и города Севастополя

В Украине заочно будут судить коллаборанта, который публиковал антиукраинские материалы и выступал с такими же призывами на российском телевидении. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.

Следователи провели анализ его публикаций и высказываний и обнаружили в них признаки преступления. Теперь коллаборанту грозит до 10 лет заключения.

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Писал материалы на заказ

По данным следствия, обвиняемый по заказу руководителя интернет-издания "РИА Новости Украина" писал антиукраинские материалы. Соответственно, за них получал деньги. В своих публикациях мужчина призывал к объединению с Россией. Кроме того, он писал о Крыме, как о субъекте в составе страны-агрессора.

Коллаборант также был частым гостем пропагандистских программ, в частности у Ольги Скабеевой. Там он озвучивал такие же тезисы. По данным следствия, такие высказывания гражданина Украины вредили информационной безопасности нашего государства.

Распространение указанных материалов в обществе было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины,
– говорится в заявлении прокуратуры.

Задержание российских коллаборантов в Украине

  • В сентябре 2021 года СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который скрывался с лета 2020 года.
  • В Днепре обнаружили конструкторское бюро, которое работало на оккупационную власть Крыма и помогало россиянам с модернизацией энергетической промышленности.
  • На Херсонщине задержали коллаборанта, который помогал оккупантам захватить воздушное пространство Крыма. Он был так называемым заместителем "директора" захваченного аэропорта "Симферополь".
  • 11 октября СБУ задержала россиянина, который сотрудничал с самопровозглашенным "премьер-министром" Крыма Сергеем Аксеновым.
Автор: Іван Магуряк