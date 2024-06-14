НАТО хочет усилить свою роль в оказании помощи Украине: Умеров объяснил, что это означает
НАТО хочет усилить свою роль в поставках оружия Украине. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что это предусматривает.
Министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО рассказал о том, как НАТО хочет усилить свою роль в оказании военной помощи Украине. По его словам, он общался по этому поводу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, передает 24 Канал.
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НАТО хочет закрывать определенные вопросы
По словам Умерова, НАТО хочет привлечь, чтобы усилить коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами.
Многие страны, которые участвуют во встречах в формате "Рамштайн", являются странами НАТО, поэтому сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставке международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения помощи, которая предоставляется.
Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают обязательства, которые не вовремя приходят, и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, или эта военная помощь, техническая, финансовая дошла,
– объяснил глава Минобороны.
Если будут возникать задержки, то Альянс будет использовать свои возможности. По словам Умерова, НАТО хочет приобщиться юридически к тому, чтобы сопровождать. Как отметил министр обороны, такой формат расширяет наши отношения, чтобы Украина вовремя получала эту помощь.
Новый план НАТО должен быть утвержден 14 июня.
В НАТО не считают использование оружия Альянса для ударов по России эскалацией
- После того, как Россия начала повторное наступление на Харьковскую область, Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, но с определенными ограничениями. Генсек НАТО высказался об этом.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что использование оружия Альянса на территории России является эскалацией. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны государств НАТО.
- По словам Столтенберга, говорится так же и об американских истребителях F-16, которые Украина должна получить летом.