Рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа
Рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.
Об этом сообщила адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш на своей странице в Фейсбук.
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Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (17 августа) на 10.00,
– написала Матяш.
Дело в том, что согласно постановлению суда, судья удовлетворила ходатайство прокурора именно по Михайловича, допустив ошибку. Суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправлено ходатайства.
"Решение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования", – пояснила адвокат.
Юрия Грымчака и так называемого его помощника Игоря Овдиенко сотрудники НАБУ и СБУ задержали вечером 14 августа на взятке в 480 тысяч долларов. Правда, это лишь часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия амовлених решений. Общая же сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов. Подозревают госслужащих в мошенничествев особо крупных размерах.
Вечером 16 августа суд избрал Грымчаку меру пресечения. Согласно постановлению, чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить рисками его бегства, уничтожения доказательств. Правда, перед судебным заседанием ГПУ просила арестовать Грымчака с альтернативой залога в 12 миллионов гривен.
С биографией Юрия Грымчака Вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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