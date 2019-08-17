04:11
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
      Вєсті Кремля
      22:06, 16 серпня
      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
      Вєсті.UA
      20:22, 16 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Розгляд справи Гримчака через помилку перенесли на 17 серпня

      0
      Слухання призначено на 10 ранку
      Слухання призначено на 10 ранку / Фото з відкритих джерел

      Розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.

      Про це повідомила адвокат Гримчака і Овдієнка Тетяна Матяш на своїй сторінці у Фейсбук.

      Зверніть увагу! Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

      Що стосується виправлення помилки призначили до розгляду на завтра (17 серпня) на 10.00, – написала Матяш.

      Справа в тому, що згідно з ухвалою суду, суддя задовольнила клопотання прокурора саме щодо Михайловича, допустивши помилку. Суд не може внести зміни до своєї постанови, якщо не виправлено клопотання.

      "Рішення про виправлення помилок вступить в силу тільки після апеляційного оскарження", – пояснила адвокат.

      Юрія Гримчака та так званого його помічника Ігоря Овдієнка співробітники НАБУ та СБУ затримали увечері 14 серпня на хабарі у 480 тисяч доларів. Щоправда, це лише частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення амовлених рішень. Загальна ж сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів. Підозрюють держслужбовців у шахрайстві в особливо великих розмірах.

      Увечері 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід. Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. На думку суду, більш м’який запобіжний захід не допоможе запобігти ризиками його втечі, знищення доказів тощо. Щоправда, перед судовим засіданням ГПУ просила арештувати Гримчака з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень.

      З біографією Юрія Гримчака Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      СПРАВА ГРИМЧАКА: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

       
      •  

       

      blog_ava
      Операційна система iOS 13: головні особливості
      16 серпня
      1818
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сьогодні , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 363
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сьогодні , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 350
      Головні новини 16 серпня: знову вбиті бійці ЗСУ на Донбасі, Гримчак зможе вийти під заставу
      16 серпня , 23:00 Головні новини 16 серпня: знову вбиті бійці ЗСУ на Донбасі, Гримчак зможе вийти під заставу
      1729
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 серпня , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 290
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      16 серпня , 19:47 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 1875
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук