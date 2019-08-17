Розгляд справи Гримчака через помилку перенесли на 17 серпня

Розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.

Про це повідомила адвокат Гримчака і Овдієнка Тетяна Матяш на своїй сторінці у Фейсбук.

Зверніть увагу! Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

Що стосується виправлення помилки призначили до розгляду на завтра (17 серпня) на 10.00, – написала Матяш.

Справа в тому, що згідно з ухвалою суду, суддя задовольнила клопотання прокурора саме щодо Михайловича, допустивши помилку. Суд не може внести зміни до своєї постанови, якщо не виправлено клопотання.

"Рішення про виправлення помилок вступить в силу тільки після апеляційного оскарження", – пояснила адвокат.

Юрія Гримчака та так званого його помічника Ігоря Овдієнка співробітники НАБУ та СБУ затримали увечері 14 серпня на хабарі у 480 тисяч доларів. Щоправда, це лише частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення амовлених рішень. Загальна ж сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів. Підозрюють держслужбовців у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Увечері 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід . Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. На думку суду, більш м’який запобіжний захід не допоможе запобігти ризиками його втечі, знищення доказів тощо. Щоправда, перед судовим засіданням ГПУ просила арештувати Гримчака з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень.

З біографією Юрія Гримчака Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

СПРАВА ГРИМЧАКА: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ