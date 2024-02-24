Расстрел украинских пленных в Авдеевке: Лубинец обнародовал детали

Недавно в Авдеевке российские захватчики расстреляли украинских бойцов, которые сдались в плен России. Омбудсмен раскрыл детали преступления оккупантов.

Украина имела договоренности с Россией относительно раненых военных, которых не смогли эвакуировать из Авдеевки. Однако захватчики цинично нарушили эти договоренности. Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Была возможность коммуницировать с россиянами

Как отметил Лубинец, россияне должны были взять в плен раненых украинских бойцов, оказать им помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными. Впрочем, оккупанты не сдержали своего обещания.

По его словам, у Украины была возможность коммуницировать с российской стороной.

Мы предварительно договорились, что раненых украинских военных официально возьмут в плен, окажут им помощь, а потом вернут через процедуру обмена. К сожалению, российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут не выполняться,

– заявил он.

Омбудсмен добавил, что Украина постоянно сталкивается с тем, что Россия нарушает договоренности и нормы гуманитарного права. Однако пока, к сожалению, неизвестно, как эту проблему решить.

Расстрел украинских пленных в Авдеевке: что известно