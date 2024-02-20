У врага большая проблема со штурмами: зачем Россия убивает пленных бойцов ВСУ

В последнее время появился ряд фактов, что оккупанты расстреляли пленных украинских военных. Россияне нагло пытаются влиять и на военных, и на гражданских.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что такие инциденты – циничные военные преступления. И это очередная демонстрация, что с россиянами нельзя ни о чем договариваться.

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Почему такое происходит

Как отметил Коваленко, россияне пытаются влиять на морально-психологическое состояние всех: и на военных, и на украинское общество в целом.

Это прежде всего запугивание. Они пытаются давить на наших защитников и на гражданских. Мол, вы отправляете своих родственников и, если они попадут в плен, то не факт, что останутся живыми. Также они давят на наших военных, чтобы они покидали позиции,

– предположил Коваленко.

На самом деле в оккупантов есть проблемы с боевыми действиями в полевых условиях. Там они теряют огромное количество личного состава. Поэтому пытаются такими коварными методами заставить наших защитников бросать позиции.

У них есть большая проблема со штурмами. Сейчас видим, как они активизировались у Работино, но не имеют серьезного результата. Такая же ситуация была возле Авдеевки. Они не имели преимущества в полевых условиях. То же самое Степовое. Они до сих пор его не захватили, хотя село уже четыре месяца находится в "полусерой" зоне,

– сказал Коваленко.

Важно помнить, что такие действия россиян еще раз демонстрируют, что ни в коем случае нельзя ни о чем с ними договариваться.

Расстрел украинских пленных

18 февраля российские оккупанты подло убили украинских пленных. Произошло это возле Работино Запорожской области.

В тот же день россияне расстреляли шестерых раненых украинских военных на позиции "Зенит", что на южной окраине Авдеевки. Сначала оккупанты обещали, что возьмут их в плен.

Также в конце декабря оккупанты расстреляли трех украинских защитников возле Работино. Они были бойцами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Тела убитых потом эвакуировали с поля боя.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным, близким и собратьям убитых Героев. Вечная память.