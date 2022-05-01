Разбитый, но не покоренный: в ВСУ показали Чернигов с высоты птичьего полета
1 мая 2022 , 04:56Читати новину українською
Источник:ОК "Север"
Чернигов сильно пострадал от обстрелов россиян. Город взял на себя много вражеских снарядов, но не покорился захватчикам.
Российские оккупанты нанесли Чернигову много разрушений. Враг не прекращает производить обстрелы области и надеяться на нанесение нового ущерба.
Читайте также ВСУ с помощью украинских и иностранных ПЗРК за сутки уничтожили 2 штурмовика Су-25 и 7 дронов
Разбитый, но не покоренный
Вооруженные силы Украины показали последствия обстрела Чернигова с высоты птичьего полета. Враг нанес городу большой вред, преодолевать последствия его преступлений придется долгое время.
Впрочем, даже под таким жестким прессингом оккупантов город устоял и остался непокоренным.
Разрушение Чернигова: видео
Ситуация на Черниговщине: коротко о последних событиях
- Оккупанты сбросили на Чернигов "агитки" времен Второй чеченской войны. Фейл россиян в сети показал известный телеведущий и блоггер Антон Птушкин. "Рекомендую почитать текст. Это какой-то сюр", – прокомментировал он "информационную атаку" врага.
- Пограничная зона Черниговской области снова оказалась под огнем российских оккупантов. Враг запустил 40 минометных залпов, но наши пограничные отряды не пострадали.
- Мирным жителям Черниговщины запрещено приближаться к границе с Россией. Охранники границы ввели дополнительные ограничения, которые следует соблюдать в целях безопасности.
- Российскому пилоту Алексею Красноярцеву объявлено о подозрении. Его самолет Су-34 был сбит над Черниговщиной. Изувер нарушал обычай войны и бомбил мирные украинские города бомбами УФЗАБ-500, УФАБ 250-270, ФАБ-50. За совершенные преступления россиянину грозит пожизненное заключение.
- Идет активное восстановление автомобильных дорог в Черниговской области. К работам привлечены 40 единиц техники и около 90 специалистов.
- Появилась информация о том, что у россиян заканчиваются высокоточные ракеты. Это совсем не значит, что враг перестанет обстреливать мирные украинские города, поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Украина произвела обмен пленными с россиянами. Нам удалось вернуть домой 7 гражданских и 7 военных. Обмен был особенным – одна из женщин-военных беременна, срок беременности – 5 месяцев.
Смотрите также – оккупанты не могут продвинуться, ВСУ не пускают: видео