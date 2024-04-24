Избирательный цикл не завершился: с чем связана деблокада некоторых КПП на польской границе

Не стоит связывать деблокаду трех пунктов пропуска – "Ягодын – Дорохуск", "Медыка – Шегини" и "Корчова – Краковец" – с завершением выборов в Польше. Избирательный цикл продолжается, впереди – европейские выборы.

Разблокирование границы – результат встреч, в частности, между украинской и польской властью. Такой мыслью в разговоре с 24 Каналом поделился бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

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Как удалось разблокировать некоторые КПП

По словам бывшего члена польского правительства, во время встреч было определено, что поскольку Украина в состоянии войны с Россией, а Польша в состоянии гибридной войны, то критическая инфраструктура, дороги и переходы не могут подлежать блокированию.

Поэтому Киев и Варшава совместно создали нормативную базу, которая дает возможность польским властям насильно деблокировать пункты пропуска на границе с Украиной.

"Премьер Дональд Туск довольно часто в своих заявлениях, с одной стороны, просит не делать этого. С другой – есть прямая угроза, что силы порядка не будут остановлены в случае нарушения принятых законов", – отметил Кульпа.

О результате местных выборов

Польские протестующие регулярно блокируют границу с Украиной из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна, а также относительно таможенной политики, которые смягчили в связи с последствиями военной агрессии России.

Кульпа заметил, что местные выборы не были слишком трагическими для бывшей коалиции "Право и Справедливость", которую связывают с блокадой польской границы. Первый тур доказал высокую популярность партии.

Это сила, которая, по статистике, заняла первое место. Однако из-за отсутствия способности быть коалицией проиграла выборы. Самый большой город, где правит "Право и Справедливость", имеет население 70 тысяч. Все остальное – далеко от того, что год назад казалось польской действительностью,

– добавил он.

Местные выборы продемонстрировали чрезвычайно низкий уровень заинтересованности поляков решением о том, кто будет мэром города. Доля 15% – это тотальное поражение демократической системы Польши.

Что известно о блокировании границы