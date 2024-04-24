Избирательный цикл не завершился: с чем связана деблокада некоторых КПП на польской границе
Не стоит связывать деблокаду трех пунктов пропуска – "Ягодын – Дорохуск", "Медыка – Шегини" и "Корчова – Краковец" – с завершением выборов в Польше. Избирательный цикл продолжается, впереди – европейские выборы.
Разблокирование границы – результат встреч, в частности, между украинской и польской властью. Такой мыслью в разговоре с 24 Каналом поделился бывший член правительства Польши Петр Кульпа.
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Как удалось разблокировать некоторые КПП
По словам бывшего члена польского правительства, во время встреч было определено, что поскольку Украина в состоянии войны с Россией, а Польша в состоянии гибридной войны, то критическая инфраструктура, дороги и переходы не могут подлежать блокированию.
Поэтому Киев и Варшава совместно создали нормативную базу, которая дает возможность польским властям насильно деблокировать пункты пропуска на границе с Украиной.
"Премьер Дональд Туск довольно часто в своих заявлениях, с одной стороны, просит не делать этого. С другой – есть прямая угроза, что силы порядка не будут остановлены в случае нарушения принятых законов", – отметил Кульпа.
О результате местных выборов
Кульпа заметил, что местные выборы не были слишком трагическими для бывшей коалиции "Право и Справедливость", которую связывают с блокадой польской границы. Первый тур доказал высокую популярность партии.
Это сила, которая, по статистике, заняла первое место. Однако из-за отсутствия способности быть коалицией проиграла выборы. Самый большой город, где правит "Право и Справедливость", имеет население 70 тысяч. Все остальное – далеко от того, что год назад казалось польской действительностью,
– добавил он.
Местные выборы продемонстрировали чрезвычайно низкий уровень заинтересованности поляков решением о том, кто будет мэром города. Доля 15% – это тотальное поражение демократической системы Польши.
Что известно о блокировании границы
- В понедельник, 22 апреля, поляки разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной – "Ягодын – Дорохуск". Акция завершилась около 13:00.
- Ранее, 20 апреля, польские фермеры разблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини – Медыка" и "Краковец – Корчова".
- Накануне, 19 апреля, премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского совета в Брюсселе призвал протестующих прекратить блокирование границы с Украиной.