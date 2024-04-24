Розблокування кордону – результат зустрічей, зокрема, між українською та польською владою. Такою думкою у розмові з 24 Каналом поділився колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.
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Як вдалося розблокувати деякі КПП
За словами колишнього члена польського уряду, під час зустрічей було визначено, що оскільки Україна у стані війни з Росією, а Польща у стані гібридної війни, то критична інфраструктура, дороги й переходи не можуть підлягати блокуванню.
Тому Київ та Варшава спільно створили нормативну базу, яка дає можливість польській владі насильно деблокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.
"Прем'єр Дональд Туск досить часто у своїх заявах, з одного боку, просить не робити цього. З іншого – є пряма загроза, що сили порядку не будуть зупинені у випадку порушення прийнятих законів", – наголосив Кульпа.
Про результат місцевих виборів
Кульпа зауважив, що місцеві вибори не були надто трагічними для колишньої коаліції "Право і Справедливість", яку пов'язують з блокадою польського кордону. Перший тур довів високу популярність партії.
Це сила, яка, за статистикою, зайняла перше місце. Проте через відсутність здатності бути коаліцією програла вибори. Найбільше місто, де править "Право і Справедливість", має населення 70 тисяч. Все інше – далеко від того, що рік тому здавалося польською дійсністю,
– додав він.
Місцеві вибори продемонстрували надзвичайно низький рівень зацікавленості поляків рішенням про те, хто буде мером міста. Частка 15% – це тотальна поразка демократичної системи Польщі.
Що відомо про блокування кордону
- У понеділок, 22 квітня, поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною – "Ягодин – Дорогуськ". Акція завершилася близько 13:00.
- Раніше, 20 квітня, польські фермери розблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова".
- Напередодні, 19 квітня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту Європейської ради в Брюсселі закликав протестувальників припинити блокування кордону з Україною.