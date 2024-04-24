Розблокування кордону – результат зустрічей, зокрема, між українською та польською владою. Такою думкою у розмові з 24 Каналом поділився колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.

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Як вдалося розблокувати деякі КПП

За словами колишнього члена польського уряду, під час зустрічей було визначено, що оскільки Україна у стані війни з Росією, а Польща у стані гібридної війни, то критична інфраструктура, дороги й переходи не можуть підлягати блокуванню.

Тому Київ та Варшава спільно створили нормативну базу, яка дає можливість польській владі насильно деблокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.

"Прем'єр Дональд Туск досить часто у своїх заявах, з одного боку, просить не робити цього. З іншого – є пряма загроза, що сили порядку не будуть зупинені у випадку порушення прийнятих законів", – наголосив Кульпа.

Зверніть увагу! Польські протестувальники регулярно блокують кордон з Україною через політику Євросоюзу щодо українського зерна, а також щодо митної політики, які пом'якшили у зв'язку з наслідками воєнної агресії Росії.

Про результат місцевих виборів

Кульпа зауважив, що місцеві вибори не були надто трагічними для колишньої коаліції "Право і Справедливість", яку пов'язують з блокадою польського кордону. Перший тур довів високу популярність партії.

Це сила, яка, за статистикою, зайняла перше місце. Проте через відсутність здатності бути коаліцією програла вибори. Найбільше місто, де править "Право і Справедливість", має населення 70 тисяч. Все інше – далеко від того, що рік тому здавалося польською дійсністю,

– додав він.

Місцеві вибори продемонстрували надзвичайно низький рівень зацікавленості поляків рішенням про те, хто буде мером міста. Частка 15% – це тотальна поразка демократичної системи Польщі.

Що відомо про блокування кордону