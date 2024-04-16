В Белом доме сделали заявление относительно разделения помощи Украине и Израилю

Белый дом "не примет" отдельный законопроект о помощи Израилю. Там отметили, что они против отдельного документа о военной помощи Израилю, в который не войдет поддержка Украины.

Ранее лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что между лидерами Конгресса был достигнут “консенсус” относительно помощи Украине и Израилю. Руководители обеих партий согласились, что предоставить эту помощь надо быстро.

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Что заявили в Белом доме

В понедельник, 15 апреля Белый дом объявил, что выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Она призвала принять уже утвержденный Сенатом законопроект на сумму в 95 миллиардов долларов.

Отдельный законопроект на самом деле не поможет ни Израилю, ни Украине. Он фактически задержит необходимую помощь,

– отметила Жан-Пьер.

Также прокомментировал ситуацию и координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Белый дом выступает против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль, как мы видели, что предлагается", – заявил он.

Что говорили ранее о помощи Украине и Израилю от США